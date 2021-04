L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, prononce une allocution lors d’un point de presse quotidien à la Maison Blanche à Washington, DC, le 8 mars 2021 (Crédit: Tom Brenner / .)

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a accusé mardi les républicains de déployer des «théories du complot» pour restreindre le vote dans tout le pays, affirmant que la nouvelle loi sur le vote de la Géorgie fait partie d’un modèle de législateurs qui s’efforcent de réduire l’accès au vote dans un problème qui est «beaucoup plus important. que la Géorgie. »

Les commentaires de Psaki sont intervenus lors d’un point de presse en réponse à une question de savoir si le président Biden regrettait d’avoir «fait pencher la balance» en influençant la décision de la Major League Baseball de déplacer son match des étoiles 2021 d’Atlanta, ce qui aurait coûté 100 millions de dollars à la région. dans les revenus du tourisme.

Psaki a déclaré que Biden «ne répondait qu’à une question directe lors d’une interview avec ESPN» lorsqu’il a indiqué mercredi qu’il «soutiendrait fortement» le déplacement du match du 13 juillet en raison d’une loi qu’il a décrite comme «Jim Crow sous stéroïdes».

«Nous ne sommes pas ici et n’appelons pas les entreprises à boycotter», a-t-elle déclaré. «Ce n’est pas ce sur quoi nous nous concentrons de la part de la Maison Blanche. Nous pensons que l’accent mis sur la Géorgie est un rappel et devrait être un rappel, devrais-je dire, que c’est beaucoup plus grand que la Géorgie. »

Elle a poursuivi: «La Géorgie n’était que l’un des premiers États à agir sur un effort concerté pour utiliser des théories du complot facilement réfutables pour alimenter leurs tentatives de rendre encore plus difficile le vote des Américains éligibles.»

Elle a cité une analyse du Brennan Center for Justice qui a montré que 361 projets de loi contenant des dispositions restrictives avaient été introduits dans 47 États du pays au 24 mars.

« Donc, ce n’est pas seulement la Géorgie, c’est quelque chose que nous constatons une prévalence de ceci est un modèle dans tout le pays d’un effort pour rendre le vote plus difficile », a-t-elle déclaré.

Cependant, les partisans de la loi géorgienne nient les accusations selon lesquelles elle vise à supprimer les votes, soulignant que la législation n’impose pas de nouvelles limites aux heures de vote le jour du scrutin et rend les élections de l’État plus sûres sans restreindre l’accès des électeurs. Ils ont également fait valoir que d’autres États, y compris le Delaware natal de Biden, ont des régimes de vote plus restrictifs.

Les commentaires de Psaki interviennent un jour après qu’elle a refusé de répondre si Biden continuerait à colporter de fausses allégations sur la loi de vote de la Géorgie, y compris que «la loi mettrait fin au vote à cinq heures lorsque les travailleurs commencent à peine à descendre», une affirmation du Washington Post. Les fact-checkers ont attribué quatre Pinnochios – une note réservée aux déclarations les plus trompeuses et les plus incorrectes – parce que cette partie de la loi donne aux comtés la possibilité de prolonger les heures de vote.

« Eh bien, encore une fois, je pense que les fact-checkers vous diront également que ce projet de loi ne facilite pas le vote des citoyens de l’État de Géorgie, et c’est là qu’il a des inquiétudes », a répondu Psaki.

