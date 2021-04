Géorgie – Stacey Abrams admet que Brian Kemp a remporté l’élection de 2018 “ selon les règles en vigueur ” ⋆ .

L’ancienne chef de la minorité de la Chambre des représentants de Géorgie, Stacey Abrams, prend la parole à Atlanta, en Géorgie, le 2 novembre 2020 (Brandon Bell / .)

La démocrate Stacey Abrams, qui a mené une offre infructueuse pour le poste de gouverneur de Géorgie en 2018, a refusé de dire si elle croyait toujours que l’élection avait été volée lors d’un échange pointu avec le sénateur Ted Cruz (R., Texas) mardi.

Lors d’une audience du Comité judiciaire du Sénat intitulée «Jim Crow 2021: le dernier assaut contre le droit de vote», Cruz a noté qu’Abrams avait toujours refusé de concéder qu’elle avait perdu la course au poste de gouverneur il y a deux ans.

Il l’a citée comme ayant déclaré qu’elle «ne concédait pas que le processus était approprié» et qu ‘«ils l’avaient volé aux électeurs géorgiens».

«Oui ou non, aujourd’hui, maintenez-vous toujours que les élections de 2018 en Géorgie ont été volées?» Demanda Cruz.

«Comme je l’ai toujours dit, j’ai reconnu au tout début que Brian Kemp avait gagné selon les règles en place», a répondu Abrams. «Ce à quoi je m’oppose, ce sont les règles qui ont permis à des milliers d’électeurs géorgiens de se voir refuser leur participation à cette élection et de voir leur vote rejeté.»

Elle a déclaré qu’elle «continuerait à être en désaccord avec le système jusqu’à ce qu’il soit réglé» et a fait valoir que les «progrès notables» qui avaient été accomplis depuis cette élection avaient été «annulés» par la nouvelle loi électorale de l’État, qui était en grande partie le sujet de la audition du comité mardi.

Cruz a de nouveau posé sa question, pressant Abrams de répondre par oui ou par non pour savoir si elle croyait toujours que l’élection avait été volée, comme elle l’a dit dans le passé.

«Tout mon langage était qu’il avait été volé aux électeurs géorgiens», a-t-elle déclaré. «Nous ne savons pas ce qu’ils auraient fait, car tous les Géorgiens éligibles n’ont pas été autorisés à participer pleinement aux élections.»

Cruz a ensuite noté qu’Abrams avait déclaré au New York Times que sa perte était «entièrement attribuable à la suppression des électeurs» et a demandé si elle savait comment le pourcentage d’Afro-Américains géorgiens inscrits pour voter et qui se sont avérés voter se compare à la moyenne nationale.

«C’est plus élevé que la moyenne nationale parce que la Géorgie est l’un des plus grands États avec une population afro-américaine», a-t-elle déclaré.

«Mais ce n’est pas lié à la taille de la population», a déclaré Cruz, avant de noter que le pourcentage de Géorgiens noirs inscrits pour voter en 2018 était de 64,7%, ce qui se situe juste au-dessus de la moyenne nationale de 60,2%.

«Le pourcentage de Géorgiens qui ont voté en 2018 lors de l’élection que vous prétendez vous avoir volé était de 56,3%», a ajouté Cruz. «C’est plus que la moyenne nationale de 48%.»

Le républicain du Texas a également noté que les Afro-Américains avaient le pourcentage d’inscription le plus élevé et le pourcentage de participation le plus élevé de tous les groupes démographiques de Géorgie.

Kemp, un républicain, a battu Abrams en 2018 par près de 55000 voix. Dans son discours de concession, Abrams a déclaré que le résultat était le résultat de la suppression des électeurs.

«Je reconnais que l’ancien secrétaire d’État Brian Kemp sera certifié vainqueur des élections au poste de gouverneur de 2018», a déclaré Abrams à l’époque, selon NPR. «Mais regarder un responsable élu qui prétend représenter le peuple de cet État placer ses espoirs d’élection sur la suppression du droit de vote démocratique du peuple a été vraiment épouvantable.»

Dans le temps depuis, elle a été sur un chemin de guerre contre la suppression présumée des électeurs dans l’État du champ de bataille. Abrams et ses deux organisations, Fair Fight et le New Georgia Project, ont enregistré plus de 800000 nouveaux électeurs avant les élections de 2020.

Beaucoup l’ont créditée pour avoir aidé le président Biden à remporter de justesse l’État en novembre.

