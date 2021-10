Georgina montre son soutien inconditionnel à Cristiano après une douloureuse défaite

Et c’est que Manchester United, une équipe à laquelle Ronaldo a rejoint en septembre, a pris une impressionnante « traînée », c’est-à-dire un 0-5, lors de son match contre Liverpool, l’un de ses grands rivaux historiques en Premier League.

Loin d’ignorer la pluie de critiques qu’il a reçue sur ses réseaux sociaux pour la défaite, Cristiano Ronaldo a écrit un message pour s’excuser auprès de tous les fans du club et faire une autocritique collective après la mauvaise image laissée par toute l’équipe.

Georgina Rodriguez, mère de sa fille Alana Martina et qui va bientôt créer sa première série documentaire pour Netflix, elle a rapidement partagé la publication sur son propre réseau social, avec un dessin en forme de cœur pour lui montrer tout son amour et son soutien.

C’est ainsi que Georgina Rodríguez a manifesté son soutien. (Instagram / Georgina Rodriguez.)

« Il n’y a personne d’autre à blâmer, c’était nous et seulement nous. Nos fans, comme toujours, ont encore une fois été formidables dans leur soutien constant. Ils méritent bien plus que cela, bien plus, et c’est à nous de décider pour le leur remettre. » , lit-on dans un extrait de l’humble message qu’il leur a écrit Cristiano Ronaldo dans votre compte personnel.