Georgina Rodríguez éclipse Cristiano Ronaldo avec sa beauté | Instagram

Malgré le fait que le mannequin espagnol Georgina Rodríguez a moins de followers sur Instagram que son partenaire Cristiano Ronaldo, à plusieurs reprises, il s’est fait remarquer grâce à son silhouette exquise comme c’est arrivé récemment.

Il y a quatre heures, le nom de Cristiano Ronaldo également connu sous le nom de CR7, l’une des plus grandes célébrités du football, est devenu le meilleur buteur des équipes nationales.

Cette nouvelle est immédiatement devenue une tendance sur Twitter, puisqu’il ne s’agissait pas seulement des équipes nationales mais aussi du meilleur buteur du monde. Real Madrid, ainsi que l’Eurocup et la Ligue des Champions.

C’est parce qu’il a récemment marqué ses 110 et 111 buts avec le Portugal, une nouvelle qui a excité des millions, surtout parce que ce joueur n’a jamais cessé de surprendre, au contraire, il continue de se surpasser à chaque fois, c’est une figure importante du sport.

Avec son 111e but, il a réussi à vaincre l’ancien footballeur iranien Ali Daei qui a pris sa retraite en 2007 en tant que meilleur buteur du monde, un titre que Cristiano lui a arraché.

Georgina gio Comme cette beauté espagnole est aussi connue, elle a toujours soutenu CR7 non seulement dans sa carrière de footballeur mais aussi dans son rôle d’homme d’affaires.

Bien sûr, être soutenu par une belle femme comme modèle espagnol Qui en plus d’être belle est extrêmement intelligent et travailleur est quelque chose que tout homme aimerait, surtout quand il apparaît avec ce type de tenue, comme celle qu’il portait au festival du film de Venise.

Le mannequin et femme d’affaires portait une combinaison noire avec une coupe coeur sur le haut, elle est longue avec une coupe tube sur les jambes, elle porte également une veste noire qui s’accorde avec ce beau vêtement.

Les protagonistes de l’image étaient ses charmes, il y a 8 heures elle a partagé ces photos, et dans la seconde on peut voir d’un peu plus près non seulement le vêtement mais aussi ses charmes et surtout son beau visage, en plus des bijoux saisissants qu’elle portait mettez.

“Retour au noir”, a-t-il écrit dans sa publication, apparemment ce ton est l’un dont il est certain qu’il deviendra un succès sur n’importe quel podium, étant un ton classique qui va de pair avec l’élégance, sans parler avant cela aussi a beaucoup à voir avec le design et surtout le roulement de celui qui le crée.