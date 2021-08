Georgina Rodríguez laisse ses charmes en vue avec CR7 !

in

La belle mannequin espagnole Georgina Rodríguez est devenue très populaire sur les réseaux sociaux, grâce au fait qu’elle est un couple de Cristiano RonaldoCependant, elle a aussi du mérite car elle n’est pas seulement un mannequin bien connu mais aussi une femme d’affaires qui exhibe ses charmes comme une diva.

Le succès que le mannequin a aujourd’hui n’est pas entièrement grâce à son partenaire, elle a gagné l’amour de ses fans sur Instagram.

Comme j’ai fait plus de messages Georgina gio Comme il est également connu, il est devenu plus populaire, aujourd’hui il est une célébrité des réseaux sociaux et a eu l’occasion de poser pour d’importants magazines internationaux en Maillot de bain et autres vêtements.

Dans cette nouvelle publication qu’elle a partagée sur Instagram il y a 6 jours, elle apparaît posant tout en profitant d’un nouveau voyage avec sa famille, bien que cette fois seulement elle et CR7 soient le beau couple qu’ils sont.

Cela pourrait être considéré comme un rendez-vous romantique, bien qu’ils adorent leurs enfants, il est parfois sage d’avoir des espaces pour eux-mêmes.

Georgina Rodriguez partagé 9 Photos Au total, dans la plupart d’entre eux, elle est la protagoniste, montrant ses belles courbes et sa silhouette exquise, bien sûr sans rien montrer d’inconvenant et qui pourrait offenser son partenaire et ses enfants.

Une fois que l’on sait qu’elle met en ligne de nouveaux contenus sur ses réseaux sociaux, il est inévitable de ne pas se retourner pour les voir et de prendre plaisir à la voir montrer sa famille, ses voyages, ses vêtements et son style de vie, cependant, ce qui frappe le plus, c’est précisément elle. chiffre. .

Dans les deux premières images, elle profite d’une belle nuit à bord d’un yacht, Gio porte une jupe à imprimé animal et un débardeur noir, la voir poser comme ça est tout simplement romantique.

La troisième image est sans doute celle qui a le plus attiré l’attention, du fait qu’elle est allongée sur le lit alors qu’elle prend la photo devant le miroir vêtue d’un tout petit maillot de bain qui couvre à peine ses charmes.

Dans l’image suivante, elle apparaît accompagnée de Cristiano, tous les deux frais et avec d’énormes sourires, ils passaient sûrement le meilleur moment, quelque chose qui est plus qu’évident d’avoir l’un l’autre, c’est pourquoi le couple est l’un des favoris du monde, ils sont parfait l’un et l’autre surtout quand ils sont ensemble.