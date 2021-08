Georgina Rodríguez met en valeur sa silhouette avec une robe blanche | Instagram

Le couple de mannequins espagnols Georgina Rodríguez Cristiano Ronaldo, a de nouveau attiré l’attention de ses followers, grâce à certains Photos où elle porte une robe blanche révélatrice qui met en valeur sa beauté et ses charmes.

Georgina gio comme on l’appelle aussi, elle n’a aucun problème à lui montrer silhouette exquise et surtout poser pour les caméras, puisqu’elle est un mannequin à succès qui se démarque avec toute publication qu’elle partage sur les réseaux sociaux.

Dans les images qu’il a partagées sur son compte Instagram officiel, on peut retrouver le beau couple de CR7 et la mère de ses enfants posant dans une robe blanche spectaculaire avec des applications de dentelle brodée sur toute la longueur et la largeur du vêtement.

Celui-ci n’a pas de manches et le décolleté est un peu profond, donc ses charmes sont un peu exposés sur la deuxième photo, c’est là que l’on peut apprécier un peu plus les détails de ce beau vêtement.

En plus de la robe, la belle célébrité était accompagnée d’un sac qui semble être en peau d’autruche ou il pourrait aussi être en cuir synthétique car les protubérances du sac sont trop symétriques.

“Marbella vibes” a écrit Georgina Rodriguez Dans sa publication, il s’agit d’une ville située dans le sud de l’Espagne appartenant à la région d’Andalousie, il se promenait sûrement dans cette ville comme il le fait habituellement constamment.

En plus de ce beau sac de couleur camel, le mannequin et aussi une femme d’affaires portaient un collier de perles, bien qu’il ressemblait plus à un tour de cou et plusieurs bagues.

Sur la première photo, nous voyons Gio assise sur de gros morceaux de ciment, ils ont probablement été fabriqués dans le cadre de briseurs de vagues, car derrière elle, nous voyons une mer intense.

Malgré le fait qu’il s’agisse d’une publication un peu simple, ce ne serait pas une surprise si plus d’un a soupiré en la voyant parler d’hommes, quant aux dames elles auront fait de même, mais à cause de sa tenue et de tout ce qu’elle était porter, y compris le beau sac à main.

Depuis le 8 août, il nous a donné ces images et à ce jour il a plus de deux millions 500 mille coeurs rouges que s’il en avait l’occasion ils l’aimeraient plus d’une fois, quant aux commentaires il en a plus de 9 mille jusqu’à l’instant.