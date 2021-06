Georginio Wijnaldum choisit le PSG plutôt que Barcelone – rapport

Barcelone semble sur le point de manquer le milieu de terrain international néerlandais Georginio Wijnaldum, le milieu de terrain se dirigeant désormais vers le Paris Saint-Germain.

Un accord pour amener Wijnaldum au Camp Nou sur un transfert gratuit semblait être signé, scellé et (presque) délivré jusqu’à ce que le PSG intervienne.

En effet, il a même été rapporté que le Barça était sur le point d’envoyer son personnel au camp d’entraînement néerlandais pour passer un examen médical pour Wijnaldum.

Pourtant, la dernière mise à jour suggère que le milieu de terrain a maintenant choisi de passer au PSG après avoir reçu une offre financière plus importante de la part de la Ligue 1.

Le PSG a offert à Wijnaldum plus du double de salaire et Gini a accepté dans la nuit. Pochettino l’a appelé à plusieurs reprises au cours des 56 dernières heures. Le PSG travaille maintenant sur les prochaines étapes – les examens médicaux également. Le PSG veut que Gini signe le contrat dès que possible après son revirement avec le Barça. https://t.co/HOs6YcGsPA – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 6 juin 2021

Joan Laporta a promis plus de nouvelles sur les transferts après avoir dévoilé Eric Garcia, déclarant lors de la conférence de presse “la semaine prochaine, il y aura plus de nouvelles”. On pensait que des accords pour Wijnaldum et Memphis Depay seraient annoncés mais cela ne semble plus le cas.

La décision de Barcelone pour Wijnaldum a toujours semblé un peu curieuse étant donné les options déjà présentes dans l’équipe et il n’est pas clair s’ils rechercheront désormais d’autres cibles au milieu de terrain ou s’en tiendront à ce qu’ils ont déjà.