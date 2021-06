Georginio Wijnaldum égalise Cristiano Ronaldo et Patrik Schick dans la course Golden Boot alors que les Pays-Bas passent devant la Macédoine du Nord, l’Autriche se qualifie pour la première fois en huitièmes de finale avec une victoire sur l’Ukraine

in

Les Pays-Bas ont scellé un record de victoires à 100% lors de la phase de groupes de l’Euro 2020 avec une confortable victoire 3-0 sur la Macédoine du Nord.

L’ancien milieu de terrain de Liverpool Georginio Wijnaldum, maintenant du PSG, a réussi un doublé pour rejoindre Cristiano Ronaldo et Patrick Schick en tête du classement des buteurs de la compétition, tandis que Memphis Depay est également inscrit sur la feuille de match alors que les Oranje ont dominé le groupe C avec style.

Wijnaldum est désormais co-meilleur buteur de l’Euro 2020 avec Cristiano Ronaldo

Pandev, qui a fait ses débuts pour la Macédoine du Nord en 2001, a qualifié le temps d’une brillante carrière pour son pays après le match.

Ryan Gravenberch, qui effectuait son premier départ compétitif pour les Pays-Bas, a enroulé un premier tir au-dessus de la barre pour les hôtes alors qu’ils marquaient leur autorité sur les procédures dès le début.

La Macédoine du Nord avait le ballon dans le filet quelques minutes plus tard après que Goran Pandev, faisant sa dernière apparition pour son pays, ait poussé Ivan Trickovski à rentrer à la maison, avant qu’il ne soit exclu pour hors-jeu.

Trickovski s’est brillamment associé à Pandev un peu plus de dix minutes plus tard alors qu’il jouait un une-deux bien travaillé avec l’attaquant vétéran avant de rayer un effort contre la barre.

Mais ce sont les Pays-Bas qui ont pris les devants quelques instants plus tard lorsque Memphis Depay a tiré dans le premier match après avoir été pris en charge par Donyell Malen.

Depay a couru la ligne arrière de la Macédoine du Nord en lambeaux

Denzel Dumfries a presque doublé l’avance des Pays-Bas à la demi-heure, mais pour un superbe arrêt du gardien de but de North Macedona, Stole Dimitrievski.

Dumfries, qui a marqué deux buts lors des deux premiers matches des Pays-Bas, n’a pas pu tirer à bout portant.

À la pause, les Pays-Bas ont sans doute eu les pires chances – ce que peu de gens auraient prédit avant le coup d’envoi.

Matthijs de Ligt a eu la meilleure chance des premiers instants de la seconde mi-temps, avec sa tête dégagée de la ligne par Trichkovski.

Mais un moment de magie de Depay a de nouveau ouvert la Macédoine du Nord.

Le nouvel homme de Barcelone a trouvé de l’espace sur la gauche pour passer à Georginio Wijnaldum, désormais du PSG, pour tirer à domicile.

Wijnaldum a eu ses deuxièmes minutes plus tard alors qu’il arrivait à l’endroit idéal pour taper à la maison l’effort rebondi de Depay à domicile.

Incroyablement, c’était le 26e but du joueur de 30 ans en 78 apparitions pour son pays et s’est avéré être le dernier but des hôtes à l’Amsterdam ArenA.

Ukraine 0-1 Autriche

Ailleurs, l’Autriche s’est qualifiée pour les huitièmes de finale d’un Championnat d’Europe pour la première fois de son histoire après une victoire 1-0 contre l’Ukraine.

Ayant atteint les phases de groupes en 2008 puis 2016, Christoph Baumgartner a assuré qu’il n’aurait plus jamais à payer pour une bière à Vienne avec une tête bien placée pour couler les hommes d’Andriy Shevchenko.

Baumgartner n’aura peut-être plus jamais à payer pour une bière en Autriche !

Cela signifie que l’Autriche affrontera l’Italie impérieuse à Wembley samedi soir, une tâche qu’aucune équipe européenne n’aimera, mais les hommes de Franco Foda étaient incisifs à l’avant et solides défensivement à l’arrière

Avec David Alaba aux commandes de la défense et Marcel Sabitzer donnant l’impulsion offensive à l’avant, l’Autriche ne sera certainement pas un jeu d’enfant dans ce tournoi.

Cela aurait pu être une tâche beaucoup plus facile pour l’Autriche si Marko Arnautovic avait laissé une simple occasion en première mi-temps, mais il a raté une glorieuse opportunité avec le but béant.

Matt Holland a regardé le match pour talkSPORT 2 et a été stupéfait par l’incapacité de l’ancien joueur de West Ham à mettre le ballon au fond des filets.

“C’est une occasion en or”, a déclaré Holland. «Ça devrait être deux.

« C’est une rupture brillante avec l’Ukraine et l’espace était là. C’était posé sur une assiette et ils n’ont pas pu en profiter, l’Autriche devrait mener 2-0.