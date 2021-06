Georginio Wijnaldum explique pourquoi il a choisi le PSG plutôt que Barcelone

Georginio Wijnaldum a expliqué pourquoi il avait choisi de déménager au Paris Saint-Germain avec un transfert gratuit cet été plutôt que de rejoindre Barcelone.

Le milieu de terrain semblait prêt à se rendre au Camp Nou après l’expiration de son contrat avec Liverpool, mais a plutôt choisi le PSG après que la Ligue 1 ait fait un pas tardif.

Il a été rapporté que le PSG offrait un salaire beaucoup plus généreux que le Barça, mais Wijnaldum dit que ce n’est pas la seule raison pour laquelle il a opté pour la capitale française.

« Je vois les médias ne parler que du salaire, mais ce n’est pas vrai. Le PSG était tout simplement plus rapide. Ils m’ont parlé de leur projet et j’ai aimé. Je me sentais apprécié. Et donc j’en ai aussi parlé à Ronald Koeman. J’avoue qu’au PSG je gagnerai plus d’argent, mais ce n’est pas la seule raison.

« À la fin de la ligue, le Barça a fait une proposition très précise et sérieuse. Je pensais y aller, je l’ai toujours pensé. Mes agents s’y sont rendus quelques fois, ils ont rencontré à plusieurs reprises des représentants du club.

« Nous avons négocié pendant quatre semaines. Ce fut une décision difficile. Ce sont deux très grands clubs. Et n’importe quel joueur voudrait jouer avec les deux. Je suis très soulagé d’avoir décidé avant le début du Championnat d’Europe.

Origine | Radio de Catalogne