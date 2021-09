Georginio Wijnaldum parle de l’intérêt du Bayern Munich pour lui et pourquoi il a choisi le PSG

in

Le milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum a joué pour Liverpool au cours des cinq dernières saisons et il a quitté le club en tant qu’agent libre. Wijnaldum a fait l’objet de nombreuses rumeurs de transfert, car les médias l’ont lié à un transfert au Bayern Munich, à l’Inter Milan, au FC Barcelone et finalement au Paris Saint-Germain. Wijnaldum a finalement choisi Paris comme prochaine destination.

Dans son interview avec L’Equipe, il a évoqué l’intérêt d’autres clubs et pourquoi il a choisi le Paris Saint Germain. Il a dit que le PSG s’intéressait à lui en 2014, mais qu’il voulait rester avec le PSV et remporter le titre national. Ils sont revenus en 2015, mais il a opté pour un déménagement à Newcastle.

Après l’arrêt des négociations contractuelles avec Liverpool, Wijnaldum a commencé à chercher d’autres options. Il a déclaré: “J’étais enthousiaste à l’idée de signer pour Barcelone. Mais les négociations ont duré un certain temps, et finalement, le PSG s’est manifesté. Contrairement à il y a six ans, le club a manifesté son désir de m’avoir. Il était temps pour moi de voir autre chose.

Il a également admis que le Bayern Munich l’avait contacté, mais il était déjà en pourparlers avancés avec le Barça et le PSG. « Il y a eu des discussions avec le Bayern Munich mais elles ont commencé plus loin. J’ai également parlé avec l’Inter Milan, qui m’a fait une très bonne impression, le genre de joueur que vous voulez avoir.

Au final, Wijnaldum a choisi le PSG, et il a expliqué qu’il était convaincu par le projet qu’ils construisent. Jusqu’à présent, il a été un titulaire fréquent du PSG cette saison et joue bien sous Mauricio Pochettino.