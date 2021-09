Georginio Wijnaldum s’ouvre à la sortie de Liverpool alors que le milieu de terrain déclare que le club “ne m’a pas fait sentir désiré” avant le transfert du Paris Saint-Germain

in

Georginio Wijnaldum a affirmé qu’il “ne se sentait pas désiré” à Liverpool avant son transfert au Paris Saint-Germain dans la dernière critique du Néerlandais à l’encontre de son ancien club.

Wijnaldum, qui a passé cinq ans à Anfield après son déménagement de 25 millions de livres sterling de Newcastle en 2016, a refusé l’offre d’un nouveau contrat et a ensuite rejoint le PSG cet été avec un transfert gratuit.

Wijnaldum a joué dans quatre des cinq matches du PSG cette saison

La star des Pays-Bas avait précédemment expliqué comment il avait été affecté par les trolls sur les réseaux sociaux au cours de ses deux dernières années à Anfield, affirmant qu’il se sentait “pas apprécié” par une partie des fans des Reds.

Et il a suscité plus de controverse sur son départ en affirmant que Liverpool ne l’avait pas fait se sentir suffisamment recherché lors de leurs négociations contractuelles.

“Vous suivez votre ressenti”, a déclaré le joueur de 30 ans à L’Equipe.

« Il y a plusieurs mois, j’avais exprimé le désir de rester à Liverpool mais, sans entrer dans les détails, Liverpool ne m’a pas donné le sentiment de vouloir me garder.

« Dans ces cas-là, il faut aller de l’avant.

Wijnaldum a déclaré qu’il expliquerait pourquoi il a quitté Liverpool peu de temps avant d’annoncer son transfert au PSG cet été, et est maintenant en danger s’il ruine sa réputation auprès des fans des Reds.

Les commentaires précédents de Wijnaldum sur les médias sociaux ont attiré les critiques de la légende de Liverpool Jamie Carragher, qui a accusé le Néerlandais d’avoir trouvé des excuses pour sa sortie d’Anfield.

Carragher, cependant, a minimisé ses commentaires et a insisté sur le fait que la décision de Wijnaldum de partir était simplement parce qu’il voulait plus d’argent.

“J’aime Gini mais ce n’est pas bien”, a écrit l’ancien défenseur central sur Twitter.

« Les réseaux sociaux sont un cirque et chaque club a des clowns. Désactivez vos notifications et si cela vous dérange autant, supprimez l’application !

« Il voulait plus d’argent, le club a dit non, c’est le football !

Wijnaldum a passé cinq ans à Liverpool mais a déménagé au PSG gratuitement

Barcelone semblait être la destination de Wijnaldum mais le PSG est intervenu à la 11e heure avec une meilleure offre de contrat.

Et le Néerlandais l’a confirmé, insistant sur le fait que les géants français lui avaient fait une offre qu’il ne pouvait tout simplement pas refuser au Parc des Princes.

“J’ai eu une bonne idée de m’engager avec le Barça”, a ajouté l’international néerlandais. « Mais les négociations ont duré très longtemps et Paris est intervenu.

« Contrairement à six ans plus tôt, le club m’a montré son envie de me recruter. Il était temps pour moi d’avoir autre chose.

Wijnaldum a disputé quatre des cinq matches de Ligue 1 du PSG cette saison.

Les hommes de Mauricio Pochettino ont remporté les cinq matches de championnat et comptent déjà quatre points d’avance sur Angers, deuxième, en tête du classement.

