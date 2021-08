Georgios Giakoumakis et Filipe Jota sur le point de rejoindre le Celtic

“Los Últimos Frikis”, un nouveau documentaire sur l’emblématique groupe de heavy metal cubain ZEUS, sera lancé le Premier aperçu des médiasle service de diffusion en continu de, Sujet, le 16 septembre. Il sera également disponible via Vimeo On-Demand à partir du 2 septembre. Réalisé par Nicolas Brennan et produit par John Logan Pierson, “Los Últimos […] More