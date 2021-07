Gera Coin dépasse les attentes avec plusieurs listes d’échange ⋆ Crypto new media

Gera Coin a été lancé il y a quelques mois avec l’objectif ambitieux de lancer une nouvelle ère de paiements par crypto-monnaie pour la livraison. Depuis lors, le projet a dépassé les attentes à maintes reprises, ravissant les investisseurs et sa communauté grandissante.

Gera Coin est une application de paiement à la livraison basée sur la blockchain. Le projet vise à aider les utilisateurs à trouver des plateformes de livraison pour commander des produits allant de la nourriture, des produits d’épicerie et d’autres articles essentiels à la maison. La pandémie de COVID-19, les blocages qui ont suivi et la distanciation sociale ont fait de la livraison de fournitures de base une norme.

En tant que tel, Gera Coin propose des solutions intéressantes pour les paiements de livraison. A cela s’ajoute le jeton GERA qui alimente l’écosystème Gera. L’équipe Gera a extrait une offre maximale de 8,8 milliards de GERA en un seul bloc de genèse. Cependant, le projet libérera progressivement l’offre GERA complète à mesure que le jeton est coté sur diverses bourses.

Récemment, l’équipe Gera Coin a travaillé de manière agressive pour que le jeton GERA soit répertorié. Leurs efforts ont commencé à porter leurs fruits car le jeton a été coté avec succès sur plusieurs bourses de premier plan. Certains des échanges prenant désormais en charge le jeton GERA incluent des échanges notables tels que Bithumb Global, BitMart, Bibox, XT.com et VCC Exchange, entre autres.

En fait, la plate-forme s’est associée à VinDAX pour lancer son offre initiale de pièces (ICO). Depuis lors, au moins un nouvel échange chaque semaine a inscrit GERA et le jeton a tourné malgré le marché de la crypto volatile qui prévaut.

GERA a atteint un niveau record de 0,824895 $ à la mi-avril, mais a ensuite chuté un mois plus tard avec le reste du marché. Cependant, le jeton haussier a réussi à rebondir plus rapidement que le reste du marché et se négocie actuellement à 0,782479 $. Notamment, ce n’est que 5,2 % en dessous de son plus haut historique.

Pendant ce temps, les meilleurs cryptos Bitcoin et Ethereum ont toujours du mal à rebondir alors qu’ils continuent de se négocier à moins de 50% de leurs prix les plus élevés de tous les temps. Une telle performance exceptionnelle de GERA montre clairement la résilience du jeton et sa forte utilité et ses fondamentaux.

En tant que telle, l’équipe Gera ne pourrait être plus heureuse et promet des développements plus passionnants au fur et à mesure de l’évolution du projet. GERA est désormais disponible sur le principal échange d’actifs numériques CoinBene. Les utilisateurs peuvent commencer à déposer sur CoinBene à partir du 21 juillet 2021.

Actuellement, l’équipe Gera travaille à faire en sorte que GERA soit cotée sur encore plus d’échanges de premier plan. De plus, l’application Gera et le réseau principal sont à un stade de développement avancé, en prévision de leur lancement en 2022. En attendant, Gera Coin se concentre sur l’expansion de son équipe et la création de partenariats stratégiques clés.