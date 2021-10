Gerald Green annonce sa retraite officielle de la NBA et prend une curieuse voie

Gérald vert Il a eu une longue et prolifique carrière en NBA, jouant le rôle d’un joueur de banc avec une grande capacité de marquer et faisant partie de grandes équipes. Le vainqueur du concours de dunk 2007 a décidé de prendre sa retraite à 35 ans et restera avec les Houston Rockets, l’équipe dans laquelle il joue depuis 2017. Là, il fera partie du personnel d’entraîneurs, essayant d’apporter son expérience et d’être un grande connexion avec les joueurs avec qui il partageait un vestiaire jusqu’à il y a quelques mois.

