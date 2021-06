Gerald McRaney promu dans la série régulière sur ‘NCIS: Los Angeles’

NCIS : Los Angeles a promu la star invitée récurrente Gerald McRaney au rang de série régulière avant la 13e saison.

McRaney est apparu dans le drame procédural de CBS depuis 2014, dans le rôle de l’amiral à la retraite de la marine américaine Hollis Kilbride, un ami de longue date d’Henrietta “Hetty” Lange (Linda Hunt), l’actuelle directrice des opérations de la branche Office of Special Projects du NCIS à Los Angeles. Kilbride offre souvent ses conseils et ses conseils à l’équipe du NCIS lors de leurs opérations d’infiltration.

“Quand vous avez un acteur du calibre de Gerald McRaney, vous faites tout votre possible pour vous assurer de l’avoir aussi souvent que possible”, a déclaré le producteur exécutif R. Scott Gemmill à Deadline. “L’Amiral Kilbride est une partie estimée de notre univers depuis sept ans maintenant et nous sommes impatients de voir les téléspectateurs le voir entrer et secouer notre monde NCIS: LA.”

La promotion de McRaney intervient après que les habitués de la série Barrett Foa et Renée Felice Smith aient récemment quitté la série. Les personnages respectifs de Foa et Smith, l’opérateur technique Eric Beale et l’analyste du renseignement Nell Jones, ont quitté les États-Unis pour commencer une nouvelle vie à Tokyo, au Japon, à la fin de la saison 12.

En mai, Gemmill a fait l’éloge du travail de McRaney lors d’une interview avec TVLine. “Je suis un grand fan de lui depuis toujours”, a-t-il déclaré. “Je veux dire, j’ai grandi en le regardant et j’étais vraiment heureux quand nous l’avons eu dans la série pour la première fois, il y a quelques années. C’est un tel pro et tellement cool, il élève le jeu de tout le monde. Il est tellement génial parce qu’il peut faire de la comédie, et il peut faire du drame, et il aime courir avec des armes à feu, parce que c’est un grand chasseur dans la vraie vie. Nous espérons le voir beaucoup plus.

McRaney joue depuis la fin des années 1960, apparaissant dans de nombreux films et séries télévisées tout au long de sa carrière. Il est peut-être mieux connu pour son rôle dans la série mystère des années 1980 Simon & Simon et son tour en tant qu’antagoniste George Hearst dans la dernière saison de Deadwood de HBO. Plus récemment, il a joué le Dr Nathan Katowski dans la série NBC This Is Us, un rôle qui lui a valu un Emmy Award pour le meilleur acteur invité dans une série dramatique.

NCIS : Los Angeles, saison 13, automne 2021, CBS

