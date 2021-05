Geraldine Bazán a dénoncé “Suelta La Sopa” pour harcèlement

. Geraldine Bazán a assuré qu’elle était victime de harcèlement par la production de l’émission “Suelta La Sopa”.

Geraldine Bazán a publiquement dénoncé l’émission de divertissement “Suelta La Sopa” pour l’avoir personnellement harcelée au cours des derniers mois.

L’actrice mexicaine rejoint la liste de personnalités comme Sherlyn qui ont dénoncé la production Telemundo pour avoir prétendument promu la violence contre les femmes.

Bazán a attaqué “Suelta La Sopa” lorsqu’elle a été approchée par les caméras de l’émission lors d’un récent événement caritatif qu’elle a organisé pour donner des vêtements à des filles à faible revenu au Mexique.

GERALDINE BAZÁN DEMANDE À UN PROGRAMME DES ÉTATS-UNIS DE NE PLUS L’INTERVIEWER 😱 LES FILLES ONT DES VÊTEMENTS👏2021-04-30T23: 23: 47Z

«Je demande à ‘Suelta La Sopa’ d’arrêter le harcèlement avec moi, je demande à son producteur et à ses chauffeurs. Je sais que la presse et l’artiste sont une synergie, mais quand il y a harcèlement personnel et quand on s’aperçoit que c’est avec méchanceté et avec intention… Déjà avec ‘Suelta La Sopa’ c’est comme ça », a déclaré la star.

L’ex-femme de Gabriel Soto a continué à mentionner qu’à plusieurs reprises elle a été victime de harcèlement de la part de l’émission Telemundo: «Je sais que je vais perdre beaucoup dans ma carrière s’ils ne me mentionnent pas dans ‘Suelta La Sopa ‘, mais je m’en fiche. Pas question, je vais devoir souffrir et passer par là, mais je veux signaler le harcèlement de ce média parce que ça ne peut pas toujours être la même chose ».

«Ce n’est pas seulement avec moi, c’est avec beaucoup de monde. Mais en fin de compte, je pense qu’il est très important que nous élevions la voix et disions: “Ce média me harcèle personnellement” “, a ajouté l’interprète.

Geraldine Bazán a souligné que le grand public a pris conscience du harcèlement récurrent subi par la production Telemundo de “Suelta La Sopa”, pour laquelle elle a jugé opportun de les dénoncer publiquement au milieu de l’initiative dans laquelle plusieurs artistes ont donné à savent qu’ils ont été victimes de harcèlement.

L’équipe «Suelta La Sopa» a réagi aux déclarations de Geraldine Bazán

VidéoVidéo liée à Geraldine Bazán dénoncée “lâche la soupe” pour harcèlement: comment la série a-t-elle réagi? 2021-05-04T14: 28: 17-04: 00

Les présentateurs de télévision Jorge Bernal, Luis Alfonso Borrego et Juan Manuel Cortés ont parlé lors d’une émission récente de «Suelta La Sopa» pour nier catégoriquement que la production de l’émission harcèle personnellement l’actrice Geraldine Bazán.

«Je pense que nous, comme tout autre programme de spectacle, posons des questions qui ne sont pas les plus jolies; Mais il y a des questions que nous devons poser à vos fans qui s’intéressent à votre vie. J’espère que ce n’est pas vrai que vous vous sentez harcelé par nous », a déclaré Jorge Bernal.

«Je pense que Géraldine a été dérangée que dans ce programme nous soyons objectifs, contrairement à d’autres programmes qui ont fait le contraire, qui ont soutenu Géraldine à 100% sans révéler l’autre point de vue. Ici nous avons montré les deux points de vue, certains d’entre nous ont parfois défendu Géraldine et d’autres fois nous avons critiqué certaines choses qu’elle a faites, qui la dérangent », a assuré Juan Manuel Cortés.

«Indépendamment du sentiment exprimé par Géraldine Bazán, nous reconnaissons ici dans l’émission ce qu’elle est en tant que femme, mère et actrice. Mais il est vrai aussi que nous avons dû utiliser des situations de sa vie personnelle et aussi de la contrepartie pour la commenter ici sur le programme sans prendre parti, affirmant simplement notre pratique journalistique et surtout, elle est une personnalité publique. Le mot harcèlement ne rentre pas du tout ici », a souligné Luis Alfonso Borrego.

De son côté, Aylín Mújica a souligné qu’elle comprend la position de Geraldine Bazán en ayant constamment à faire face aux médias qui l’interrogent sur Gabriel Soto, son ex-partenaire et père de ses deux filles. Cependant, l’actrice et animatrice de télévision cubaine a préféré ne pas se plonger dans les détails pour savoir si sa collègue a été victime de harcèlement.