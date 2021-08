Geraldine Bazán a vécu dans la panique en avion, cela aurait pu lui coûter la vie ! | Instagram

Des moments angoissants que vivrait Géraldine Bazán lors d’un voyage en avion, la artiste mexicain Il voyageait en compagnie de ses amis et aurait pu avoir des conséquences fatales, et c’est que selon ce qu’ils indiquent, l’unité aérienne a dû faire un atterrissage d’urgence dans l’eau.

La célèbre de 38 ans, Geraldine Bazán, a documenté un voyage en avion qui aurait pu lui coûter la vie et une vidéo montre les moments d’angoisse qu’elle a vécus avec ses compagnons.

C’est arrivé alors que le “ex-femme de Gabriel Soto“Il était en route pour un voyage à Puerto Escondido, à quel point son avion privé a signalé une série d’échecs qui ont forcé l’unité à effectuer un atterrissage d’urgence, auquel cas il a été forcé de tomber à l’eau.

Dans l’enregistrement, il est possible d’entendre dire à Géraldine Bazan: “Avec la nouveauté que nous allons atterrir”, ceci après que le corps de pilotes a dû effectuer des manœuvres pour un atterrissage forcé.

Geraldine Bazán a partagé des moments pénibles pour tout l’équipage après un atterrissage forcé dans son avion privé. Capturer Instagram

Dans le même temps, l’un des compagnons du “actrice de télévision” a-t-elle crié d’angoisse au moment de générer ledit événement imprévu.

Heureusement, Rosalba Geraldine Bazan Ortiz et d’autres membres d’équipage de l’unité sont sortis indemnes de l’incident et ont pu vivre pour documenter cette expérience effrayante.

Cela peut vous intéresser, qu’en pense Geraldine Bazán ? Soto annulerait son mariage religieux

Plus tard, la mère de famille a pu continuer son voyage et des images ont émergé dans lesquelles on pouvait la voir profiter des installations de l’hôtel et bien sûr de la plage.

À travers les histoires sur Instagram, Geraldine Bazán a partagé des photographies des moments les plus forts de son voyage à la plage, ainsi que le fait que, heureusement, tout a abouti à un bon résultat

À la fin, un instantané montre l’actuel partenaire de l’homme d’affaires Luis Murillo, Geraldine Bazán Ortiz et ses amis contemplant la plage.

Actuellement, Géraldine Bazán, 38 ans, profite de sa réussite professionnelle et d’une seconde chance en amour, c’est pourquoi elle s’est montrée très heureuse et encore plus réservée devant les médias lorsqu’elle est interrogée sur son ex-conjoint.

Récemment, la présentatrice également mexicaine a été approchée par les médias après des déclarations de Gabriel Soto sur la possibilité d’annuler son mariage religieux.

La mère d’Elissa Marie et Alexa Miranda, qui s’est séparée il y a quelques années de l’acteur de “Bachelor with girls” en raison d’une prétendue infidélité avec Irina Baeva, a de nouveau été approchée par la presse et a été interrogée dans ce scénario possible.

L’actrice de “Looking for paradise” et “Wild Heart” est constamment harcelée par les médias pour connaître des détails sur la relation qu’elle entretient avec Gabriel Soto, père de ses deux filles, malgré le fait qu’ils se soient séparés il y a quelques années, pour un infidélité présumée de l’acteur.

Cela peut vous intéresser Cela me fait un chelero: Galilea Montijo parle de Geraldine Bazán

Dans ce contexte, la collaboratrice d’émissions infantiles a récemment été interrogée sur la question de savoir si elle serait prête à annuler son mariage catholique avec l’acteur afin qu’il puisse épouser Irina Baeva lors d’une cérémonie religieuse.

Loin d’être imperturbable, Géraldine Bazán, a fait référence aux journalistes de l’émission “Suelta la Sopa” exprimant sa gratitude, sans réponse claire, Géraldine remettrait en question l’union religieuse.

Merci les gars, bonne après-midi, à plus tard, a déclaré l’actrice des programmes pour enfants et est partie plus tard.

De son côté, Gabriel Soto aurait également été interviewé par les médias où les détails de son prochain lien avec Irina Baeva ont émergé avec qui, apparemment, il chercherait aussi à atteindre l’autel, interrogé à ce sujet, il a anticipé :

Tout en temps voulu, nous verrons ce qui se passe, ses déclarations ont donc généré une grande controverse et des spéculations en ouvrant la possibilité de faire une telle annulation.

Vous pourriez être intéressé Adieu à Gina Krasley, star de “My Life at 600 Pounds”

Dans des déclarations récentes, l’acteur de 46 ans a clarifié la situation devant les médias contre lesquels il s’est également fâché :