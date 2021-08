Geraldine Bazán attaque avec tout A-t-elle envoyé une lettre au Vatican ? | Agence du Mexique

Au milieu de la forte polémique du mariage de Gabriel Soto, Geraldine Bazán, a rompu le silence face à de fortes rumeurs selon lesquelles elle aurait « envoyé une lettre au Vatican pour empêcher le père de ses deux filles d’annuler leur mariage religieux. »

La version alléguée selon laquelle Geraldine Bazán aurait orchestré l’envoi d’une prétendue lettre au « Saint-Siège », pour éviter que son mariage passé ne soit annulé devant l’église a fait sensation il y a quelques semaines.

Face à cela, “l’actrice de télévision” réapparaît et explose contre les allégations présumées qui seraient diffusées par la chaîne YouTube”,Le Borlote“.

Ainsi, l’interprète mémorable des personnages pour enfants, qui est apparu dans les romans comme “En cherchant le paradis” et ” Wild Heart “, elle a réagi très agacée par la diffusion de ces versions. Cela a répondu !

En tant que tel… il n’y a pas de note plus ridicule, menteuse et surtout la vérité c’est qu’elle me semble très ignorante, surtout des gens qui veulent l’inventer, et qui y croient, et que aussi les médias qui aiment aussi pour le redire Vraiment, ce sont des choses tellement stupides que je ne sais pas, il faut être très ignorant pour les croire “, a déclaré Bazán dans une interview pour l’émission ” El Gordo y La Flaca “.