Geraldine Bazán avec des intérieurs gaspille des charmes dans la piscine | Instagram

La belle actrice et la présentatrice, Geraldine Bazán, continue de faire voler des soupirs à 38 ans, une photographie récente ferait monter la température sur Instagram en se montrant dans un ensemble de intérieurs noirs à l’intérieur d’un bassin.

Une tenue d’intérieur en noir a mis en valeur les courbes de l’interprète de romans tels que « À la recherche du paradis », « Cœur sauvage » entre autres, Géraldine Bazán, après avoir montré toute sa séduction depuis une baignoire.

Avec une séance qui a fait sensation, Géraldine Bazan, a volé le cœur de ses abonnés sur son compte Instagram officiel où il a acquis une grande popularité en ajoutant 5,1 abonnés.

L’été est fini… par @pablosolanophoto, @leo_zedillo… Et derrière la caméra de @mirandasbb, c’était le message que la célèbre a partagé avec ses fidèles fans.

Plus que 20 ans d’expérience Dans le monde artistique, Rosalba Geraldine Bazán Ortiz continue de se démarquer parmi les femmes les plus attirantes du monde artistique, ce que ses fans ont encore une fois vérifié en lui dédiant de nombreux éloges et louanges.

Quel bonheur une très belle et mignonne silhouette, ‘Belle’, ‘Très belle’, ‘Ne tache pas’, ‘Quel est ton régime pour avoir ce beau corps !!’, ‘Chiquitita hermosa’, ‘Je ne te changerais pas pour quelqu’un d’autre. ….. OHHH ERROR! ‘, Mere cu3rpazooo, a été lu dans certains des commentaires.

Née le 30 janvier 1938 à Mexico, elle est active dans le divertissement depuis 1993, s’aventurant comme “maquette« international de haut niveau.

Quelque chose qui, sans aucun doute, peut encore se refléter dans sa silhouette sculpturale, malgré le fait qu’elle soit mère de deux filles, Geraldine Bazán a réussi à rester très belle et jeune, ce qui peut être vu à travers les séances avec ses filles où même les commentaires se réfèrent Elle ressemble à la sœur aînée de ses filles.

Elisa Marie et Alexa Miranda, sont le fruit du mariage passé de la comédienne également de théâtre avec Gabriel Soto, dont il s’est officiellement séparé en octobre 2018.

Actuellement, la célébrité a une relation amoureuse avec l’homme d’affaires Luis Murillo, avec qui jusqu’à présent elle n’est pas apparue en public et est la très appréciée Rosalba Geraldine Bazán évite de partager des détails avec la presse, choisissant de soustraire sa vie personnelle des projecteurs.

Ce qui est un fait, c’est que l’actrice de cinéma également, du film “Au temps des papillons” a une plus grande activité dans les réseaux sociaux d’où elle a partagé diverses sessions soit de la plage, des vacances avec ses filles entre autres sites.