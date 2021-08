Geraldine Bazán boycotte-t-elle le mariage d’Irina avec une lettre au Vatican ? | Instagram

Les plans du mariage religieux entre Gabriel Soto et Irina Baeva Ils semblent s’effondrer et assurent que Geraldine Bazán serait responsable après avoir envoyé une lettre au Vatican.

L’ex-femme de Gabriel Soto, Geraldine Bazán a épousé l’acteur, et quelques années plus tard, ils se sont séparés à cause de la relation qui s’était instaurée entre le protagoniste de “Soltero con Hijas” et Irina Baeva.

Maintenant, le père des deux filles de Géraldine Bazan Il prévoit un mariage religieux avec son nouveau partenaire, cependant, il devra d’abord annuler celui dans lequel il a joué avec l’actrice et présentatrice Rosalba Geraldine Bazán Ortiz.

Selon les versions fortes, le “maquette“de stature internationale, Geraldine Bazán Ortiz, a pris des mesures en la matière et est déjà allée de l’avant en envoyant une lettre au Vatican qui finirait par ruiner le mariage de l’artiste russe.

Selon diverses versions qui ont émergé sur le sujet, Géraldine Bazán serait en train de se livrer à sa douce “vengeance” contre son ex-mari et son nouveau partenaire.

De fortes rumeurs circulent selon lesquelles la même actrice de feuilleton que “En cherchant le paradis“et” Wild Heart “aurait envoyé une lettre au Vatican dans laquelle il expliquait les raisons de ne pas annuler son mariage.

Ceci, après avoir appris que Soto, le père de ses filles, Elisa Marie et Alexa Miranda, aurait l’intention d’emmener l’interprète d’origine russe à l’autel, ce dont apparemment l’étranger aurait toujours rêvé.

Cependant, certains évoquent qu’en réalité, le couple composé de Gabriel et Irina ne se mariera pas à l’église comme ils le prévoient, et que cela serait en faveur de l’acteur de télévision mexicain.

Le père de ses filles ne pourra pas se remarier avant l’église, comme le voulait aussi le mannequin russe, à vrai dire, le geste de Géraldine a favorisé Gabriel.

Gabriel Soto se marierait juste pour réaliser les plans d’Irina, disent-ils.

Il n’était pas très enthousiaste à l’idée de se remarier à l’église, puisque même pas la première fois qu’il aurait voulu le faire, ont-ils commenté sur une émission YouTube.

C’était aussi le journaliste, Angélique Palacios, qui a annoncé que le curé, José de Jesús, qui était chargé d’épouser Gabriel et Bazán Ortiz, 38 ans, a refusé de dissoudre le mariage car il représente un engagement sacré devant Dieu.

Au milieu de l’enquête, il s’est avéré que l’Église orthodoxe russe n’accepterait pas non plus le mariage d’Irina avec le Mexicain.

D’après ce qu’a annoncé Angelica Palacios, pour l’église de ce pays, Irina Baeva serait une sorte de “pr0st ! Tut @” en épousant Gabriel Soto uniquement par des moyens civils :

Elles (les femmes russes) n’ont pas envie de dire : je suis une femme libre ! Tut @, c’est pourquoi elles ne disent pas : je suis mariée civilement. Le mariage civil ne veut rien dire, juste pour rendre un service gratuit, personne ne vous considère comme une épouse, a déclaré le chef de la commission patriarcale de l’Église orthodoxe russe.

Même si le commentaire venait à paraître misogyne ou macho, cela ne changerait pas l’image qu’aurait Irina de son lieu d’origine.

Raison pour laquelle il est dérivé, la “pom-pom girl” de “Le club de Gaby“,” L’espace de Tatiana par Gabriel Vázquez Bulmán “,” Club Fanta Amigos “etc., dresserait son plan pour démolir le mariage de celui qui était jusqu’en 2017, l’épouse de Gabriel Soto.

Rosalba Geraldine Bazán Ortiz et Gabriel Soto, ont commencé une relation en 2007, lors de l’enregistrement de la telenovela “Bajo la reiendas del amor”.

En février 2009, l’actrice également de Tv Azteca, dans “La mujer de Judas” et qui a participé à la réalité de La Isla, et à Telemundo, dans la série “Dueños del Paraíso”, est devenue maman pour la première fois de leur premier-né, Elisa Marie, et des années plus tard, en 2014, ils ont accueilli leur deuxième fille, Alexa Miranda.

L’actrice de théâtre dans des œuvres telles que “Le secret de Guitti” et “Anita la Huerfanita”, a épousé l’acteur en février 2016, cependant, un an plus tard, en septembre 2017, avec un an et 7 mois de mariage. , a annoncé leur séparation.

Le divorce est devenu officiel en octobre 2018. En 2019, Rosalba Geraldine a entamé une liaison avec l’acteur, Santiago Ramundo, qui s’est terminée en août 2019.

Actuellement, Geraldine Bazán est en couple depuis plusieurs mois avec l’homme d’affaires Luis Murillo.