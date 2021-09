Géraldine Bazán cherche le bronzage parfait, avec des charmes libérés ! | Instagram

Prends soin de toi Irina Baeva ! Gabriel Soto Je pouvais à nouveau soupirer en regardant ces images de Géraldine Bazán. Le beau actrice mexicaine Il a surpris des milliers de personnes avec un court enregistrement sur ses histoires Instagram dans lequel il était plus que clair qu’il recherchait le bronzage parfait.

Rosalba Géraldine Bazán Ortiz Elle a décidé qu’il était temps de se donner un espace et c’est ainsi qu’elle a décidé de tout enlever, sauf le bas de son maillot de bain pour profiter des rayons du soleil.

L’actrice de 100 jours pour tomber amoureuse ne s’est pas directement exposée au soleil, car elle a clairement fait savoir qu’il faisait trop chaud (31 degrés), mais elle a tout de même apprécié le moment allongée sur un lit bébé et avec un verre.

Géraldine Bazán a posé pour la caméra comme si elle ne remarquait pas sa présence et lui tournait le dos en balançant une bouteille, toute l’attention s’est portée sur son dos et où elle perd son nom.

REGARDEZ LA BELLE GERALDINE ICI

La belle Géraldine a clairement fait savoir qu’en dépit d’être une femme célibataire, réussie et très belle, avant l’amour d’un couple, il y a l’amour pour ses filles ; À une occasion, elle a même mis fin à une relation pour consacrer plus de temps à ses filles.

La célèbre a vécu l’un des moments les plus difficiles de sa vie lorsqu’elle a découvert que son partenaire Gabriel Soto lui avait été infidèle avec l’actrice russe Irina Baeva, avec qui elle entretient toujours une relation, ce qui a marqué la fin de son mariage. .

Malgré ce qui s’est passé, Geraldine Bazán a clairement fait savoir que le célibat lui fait du bien car elle est plus belle et rayonnante et on pourrait même dire qu'”elle est née de nouveau en tant que phénix”; Après cela, il a été davantage vu à la télévision et c’est quelque chose que ses fans apprécient beaucoup.