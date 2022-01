Geraldine Bazán est la reine du style avec un grand chapeau

Geraldine Bazán, avec un grand chapeau et un body, modèles en photo | Instagram

Geraldine Bazán montre dans l’une de ses plus récentes cartes postales qu’elle est capable d’être plus belle qu’elle ne l’est, avec un grand chapeau et un body blanc, le « mexicaine » est la reine du style : » AVEC TOUT « , ce 2022.

La « actrice de télévision« , Géraldine Bazán, apparaît sur une nouvelle photographie dans laquelle elle apparaît vêtue d’un énorme chapeau beige avec un body blanc avec un accessoire en jean sur le dessus qui laissait voir ses épaules, l' »ex de Gabriel Soto », revient chargée pour ce 2022.

L’artiste svelte qui s’y trempera comme « maquette haut profil « à ses débuts, Géraldine Bazan, est apparue devant la caméra assise permettant d’apprécier le décor qui laissait aussi ses jambes en vue et qui a suscité diverses réactions et commentaires.

Le présent devant et le futur AVEC TOUT !!! #bienvenue 2022, @photoandartstudio_by @santiagogarza_ @makeupandhairmiami lit le post.

Geraldine Bazán, avec un grand chapeau et un body, est modelée sur la photo. Photo : Capture Instagram

Assurément, Rosalba Geraldine Bazán Ortiz, a commencé l’année du bon pied et ses fidèles fans sur Instagram où elle accumule 5,2 millions n’ont pas hésité à mettre en avant sa grande beauté.

Joyeux 2022 à toi plein de bénédictions, Wowww, FIRE, Perfectaaaa !!!, Cette fille est en feu, #happynewyear, Beautiful, Beautiful happy new year Geraldine.

La « 38 ans célèbre« , elle garde une silhouette d’envie et comme à diverses occasions, elle a montré les fruits de son style de vie qui la maintiennent avec une silhouette très élancée, ce qui est clairement montré par la carte postale qui a finalement accumulé 42. 349 J’aime ça.

La belle Geraldine Bazán, a collaboré à des productions telles que « Propriétaires du paradis« , (2015), » La Mujer de Judas « , la même année, s’est distinguée comme l’une des artistes mexicaines les plus joviales et les plus belles, qui peut facilement cacher son âge malgré le fait qu’elle soit mère de deux filles, dont une presque adolescente.

Le collaborateur mémorable des programmes pour enfants tels que « El club de Gaby » de Pedro Damián, « El Espacio de Tatiana » de Gabriel Vázquez Bulman, « Club Fanta Amigos », parmi beaucoup d’autres, Rosalba Geraldine Bazán Ortiz, a dirigé les couvertures de magazines comme Hello !, parmi tant d’autres.

L’actrice de cassettes comme « Au temps des papillons« , qui entretient actuellement une relation de plusieurs mois avec l’homme d’affaires, Luis Murillo, avec qui jusqu’à présent il n’a été capturé que sur quelques photographies qui circulent à partir des récits de certains de ses amis les plus proches.