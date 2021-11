Geraldine Bazán en top et sequins porte son ventre au festival | Instagram

Geraldine Bazán s’est montrée au milieu d’un podium où elle portait une tenue très stylée avec un haut noir qui laissait voir son abdomen marqué et un pantalon à paillettes argentées.

La « actrice mexicaine » Géraldine Bazán, a encore une fois donné une conférence de style en exhibant sa silhouette avec une tenue dans laquelle elle portait un pantalon à paillettes argentées.

La « actrice de télévision« Cela montre que les pantalons brillants continuent dans les tendances de la mode, c’est pourquoi elle a inspiré tout le monde en portant un look très séduisant composé d’un haut et d’un pantalon argentés auxquels elle a également ajouté un blazer assorti avec le haut.

Geraldine Bazán en top et sequins exhibe son ventre au festival. Photo : Capture Instagram

Le look de l’actrice de la série « Propriétaires du paradis« Cela a également permis à Rosalba Geraldine Bazán Ortiz, d’exhiber la silhouette curviligne dont elle possède, un ventre plat qui ferait sans doute l’envie de beaucoup serait ce qui positionnerait le regard sur l’image de l’artiste, active depuis 1993.

Geraldine Bazán Ortiz montre que sa beauté est toujours indiscutable, l’actrice hors pair qui est apparue au début de sa carrière en tant qu' »enfant star » dans les productions de Televisa à dix ans »,En cherchant le paradis« , et » Corazón Salvaje « , étaient deux des histoires qui ont marqué ses débuts,

La « maquette« Avec un profil international, elle a fait un impact total au Festival du film ibéro-américain de Miami, où le Mexique était l’un des pays invités, la célèbre femme de 38 ans était l’une des figures qui ont assisté à d’autres personnalités du milieu artistique parmi où Claudia Ramírez est apparue. , Helena Rojo, pour n’en nommer que quelques-uns.

La « ex de Gabriel Soto« Avec qui il a procréé deux filles, Elisa Marie et Alexa Miranda, il a maintenu une discipline totale dans le soin de sa silhouette, qui se voit dans les apparitions passées et jusqu’à nos jours.

Le collaborateur des programmes pour enfants tels que « Le club de Gaby« , » L’espace de Tatiana « , » Club Fanta Amigos « , entre autres, elle a choisi de porter ses cheveux en un seul ramassé avec une raie au milieu.

L’actrice dans des pièces comme « Le secret de Guitti« , » Anita la Huerfanita « , » Cendrillon » et bien d’autres ont opté pour des petits accessoires et autres accessoires comme une petite pochette en argent et un tour de cou fin, ainsi que quelques petites boucles d’oreilles.

Geraldine Bazán, qui a joué dans certains films tels que « Au temps des papillons », « Les enfants des égouts » et « L’hacienda hantée », parmi de nombreux autres films, est devenue la reine de la luminosité et une fois de plus, elle a vu marcher seule la passerelle.

L’interprète d’Elisa dans « 100 jours pour tomber amoureux », entretient depuis plusieurs mois une relation sentimentale avec l’homme d’affaires Luis Murillo, qui malgré l’insistance des médias est resté ferme à ne pas partager les détails de sa vie personnelle.