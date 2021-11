Geraldine Bazán, une sirène argentée tombe amoureuse de tout le monde sur Instagram | Instagram

Geraldine Bazán a paralysé une plate-forme populaire après avoir partagé une série de photographies dans lesquelles elle porte un ensemble deux pièces en argent et noir qui a exposé ses charmes tout en étant capturé de la mer.

La actrice, Geraldine Bazán, portait la tenue de plage la plus coquette lors d’une séance qu’elle a faite ces derniers jours et dans laquelle elle porte deux pièces en argent et en noir qui mettent en valeur sa silhouette sinueuse, ainsi que des jambes stylisées qui ont fait d’elle la cible de louanges et de louanges.

L’actrice de séries comme « 100 jours pour tomber amoureux » (2020), « Propriétaires du paradis« (2015), « Victoria » (2007-2008), parmi tant d’autres, a conquis ses fidèles fans sur Instagram où elle cumule à ce jour 5,1 millions d’abonnés, qu’elle laisse captivée en se faisant immortaliser lors d’une séance photo.

Il y aura toujours de la lumière et des ténèbres, restez du bon côté @photoandartstudio_by @santiagogarza_ MUA @makeupandhairmiami.

Le présentateur dont on se souvient d’émissions comme : « Le club de Gaby« , » L’espace de Tatiana « , » Club Fanta Amigos « , entre autres, Rosalba Geraldine Bazán Ortiz, a accumulé diverses réactions, en plus de 105 895 likes.

Geraldine Bazán, qui s’est aventurée en tant que « actrice de cinéma« Dans des films comme : « Au temps des papillons », « Les enfants des égouts », et « L’hacienda hantée », ont recouvert le haut d’un haut argenté exposant sa petite taille.

L’actrice dans des pièces telles que « Le secret de Guitti », « La petite orpheline Annie »Cendrillon », gâchait la beauté et les charmes à travers les images qu’elle partageait sur son compte officiel et avec lesquelles elle provoquait un fort impact.

Wowwww, Flawless, Bellaaa bel ami !, Sirenaaaa beautifulaa, Très éblouissant, Magnifique, Wow, votre beauté exquise fournit la plus belle lumière trouvée dans la paix et l’amour, lisez dans les commentaires.

Il faut dire que ce n’est pas la première fois que l’actrice de pièces comme « Le Secret de Guitti », « Anita la Huerfanita », « Cendrillon« et bien d’autres, il partage des séances au cours desquelles il découvre un peu plus sa silhouette.

La célèbre femme est l’une des « plus belles de la série ». A 38 ans, la maman d’Elisa Marie et Alexa Miránda a réussi à conserver une silhouette élancée, comme en témoignent les différentes cartes postales qu’elle partage avec son grand Communauté virtuelle.

Geraldine Bazán Ortiz qui s’est aventurée dans l’environnement en tant que modèle au profil international et plus tard en tant que « enfant étoile« Dans certains mélodrames de Televisa, il captive toujours les yeux sur des photos de ses vacances ou depuis la plage, où il apparaît également avec ses deux belles filles.

Elle a été la fille aînée de Geraldine Bazán, qui suit déjà les traces de ses célèbres parents, maintenant en participant à la nouvelle telenovela « Si nous sommes laissés ».