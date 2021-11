Geraldine Bazán montre son abdomen marqué dans un top stylé

Geraldine Bazán conquise dans un crop top fleuri à volants | Instagram

Geraldine Bazán a conquis dans un nouveau cliché dans lequel elle portait un haut court avec des volants sur les épaules qui révélaient la zone marquée de son abdomen.

La actrice Geraldine Bazán a partagé une photo de son compte Instagram dans laquelle elle montre un haut fleuri avec des volants sur les épaules, le 38 ans célèbre, conserve une silhouette d’envie et a montré les fruits de son mode de vie sain.

Géraldine Bazan, qui s’est aventurée dans le monde du divertissement en tant que modèle de haut niveau international s’est distinguée comme l’une des artistes mexicaines les plus joviales et les plus belles, l’une de celles qui peuvent facilement cacher son âge et qui est également mère de deux filles, une presque adolescente.

La belle Géraldine Bazan, qui a également collaboré à des productions telles que « Propriétaires du paradis« , (2015), » La Mujer de Judas « , la même année, entre autres histoires, a accumulé un total de 58 401 likes, entre autres réactions et messages.

Geraldine Bazán a conquis dans un crop top fleuri à volants. Photo : Capture Instagram

Le collaborateur mémorable des programmes pour enfants tels que « El club de Gaby » de Pedro Damián, « L’espace de Tatiana« de Gabriel Vázquez Bulman, » Club Fanta Amigos « , parmi beaucoup d’autres, Rosalba Geraldine Bazán Ortiz, a dirigé les couvertures de magazines tels que Hola !, parmi beaucoup d’autres.

Divinaaaa, Fiuuu Fiuuuu, Beautiful, parmi tant d’autres messages qui ont atteint la célèbre figure curviligne.

De même, l’actrice de cassettes comme « Au temps des papillons« , qui entretient actuellement une relation de plusieurs mois avec l’homme d’affaires Luis Murillo, apparaît sur une autre photographie avec un complet fleuri dans lequel on voit sa silhouette élancée.

Au cours des derniers mois, Géraldine Bazan Ortiz Elle s’est montrée pleinement au milieu de voyages avec ses enfants et son partenaire, qu’elle n’avait jusqu’à présent pas montré publiquement aux médias.

De même, la présentatrice active depuis 1993, Rosalba Geraldine, qui fut à un moment l’épouse de Gabriel Soto, a partagé la troisième carte postale dans laquelle elle apparaît de dos vêtue d’une robe bustier blanche.