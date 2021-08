in

Geraldine Bazán, ouvre un peignoir dragueur Au revoir à La Chule ! | Instagram

Très coquette et stylée, c’est ainsi que Geraldine Bazán a ouvert son peignoir après être sortie de la douche en montrant certaines de ses qualités portant de curieuses lunettes noires en forme de cœur et une tasse de thé à la main, Attention “Chule“!

La belle Geraldine Bazán est sortie de la douche et a partagé le moment avec une photo à ses fans dans laquelle elle avait l’air très coquette enveloppée dans une robe blanche à travers laquelle elle montrait une épaule et ses jambes bronzées, une carte postale similaire était celle qu’elle a partagée Aracely Arambula de votre compte.

Bon dimanche !!! par @_kbocanegra, a écrit l’actrice et présentatrice dans la carte postale qu’elle a récemment partagée depuis son compte Instagram.

Sans doute, Géraldine Bazan Aujourd’hui âgé de 38 ans, il sait faire plaisir à ses fans qui n’ont pas remarqué de flatteries et d’éloges pour le collaborateur adoré de programme pour enfants, ajoutant 54 131 likes dans la publication.

Je t’ai déjà dit à quel point tu es belle ??? Je t’aime, Bella, Hermosa, Bellísima, Bon week-end Belle, Belle Poupée, Cu3ro, lisez certains des messages dédiés à “l’ex-mannequin”.

Avec plus de 20 ans consacrés au jeu d’acteur, Rosalba Geraldine Bazán Ortiz, qui apparaîtra dans des programmes tels que “Le club de Gaby“ou” l’espace de Tatiana “est devenu l’une des figures les plus populaires sur les réseaux sociaux.

L’actrice de “En cherchant le paradis” ou ” Wild Heart “, partage divers moments où elle apparaît seule ou avec ses deux filles, dont elle est devenue presque inséparable ; Elisa Marie et Alexa Miranda, fruits de son mariage passé avec l’acteur de ” Célibataire avec filles “, 46 ans ans

La belle blonde fait partie de celles qui suivent les traces de “l’ex de Luis Miguel”, Aracely Arámbula, puisque les deux en plus de partager la beauté atteignent également presque le même nombre d’abonnés, bien que “Bazán Ortiz” avec 5,1 millions encore seulement quelques-uns manquent pour rattraper son collègue “aux yeux verts”.

La vérité est que les deux sont connus pour leur grande beauté et bien que Géraldine ne soit pas réapparue dans le monde de divertissement, “l’actrice de théâtre” dans des œuvres telles que “Le secret de Guitti” et “Anita la Huerfanita” traîne une carrière à la télévision, au cinéma et au théâtre.

De plus, depuis leur séparation, la petite amie actuelle de l’homme d’affaires, Luis Murillo, fait preuve d’un charme qui retient l’attention et fait l’objet d’éloges à chacune de ses réapparitions.

L’actrice de “Au temps des papillons” est aujourd’hui présentée comme une femme qui vit dans la plénitude et la tranquillité, ce qu’ils ont souligné, le reflète en étant encore plus belle qu’elle ne l’était auparavant. Apparemment, les deux célèbres aujourd’hui vivent leur meilleur moment.