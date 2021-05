Geraldine Bazán parle de son personnage dans la série False Identity – El Sol de México

Même lorsqu’il a connu sa partenaire actrice Camila Sodi il y a quelque temps, Geraldine Bazán a renforcé son amitié avec elle dans la série Falsa Identidad.

«Nous nous sommes entendus à bien des égards en tant qu’amis et mamans, nous avons même organisé des vacances avec nos enfants et travailler ensemble sur cette production m’a laissé beaucoup d’apprentissage», dit Bazán.

En entretien virtuel avec Le soleil du Mexique, L’actrice a déclaré que la série Telemundo Internacional dont la deuxième saison récemment créée sur Netflix en faisait également une experte en danse, jouant un danseur d’un bar pour hommes appelé Babel.

«Jouer Marlene, ça m’a sorti de ma zone de confort. Chaque projet me laisse beaucoup d’apprentissage. La fausse identité me laisse avec beaucoup de choses, en plus de m’amuser beaucoup dans les enregistrements ».

En participant à la première saison de 90 épisodes, se souvient-il, «l’histoire en général est bonne, en plus de traiter de la violence intra-familiale, on parle de trafic de drogue, de trafic de femmes blanches et de maltraitance sous tous ses aspects. La série est actuelle, car les problèmes abordés ont un indice élevé dans notre pays ».

Bazán plonge dans Marlene qui s’occupe de sa petite sœur: «Comme les autres, elle danse pour survivre, elle connaît différents types de chorégraphies. Ce n’était pas mon point fort au moment de jouer dans False Identity. Pour moi, c’était un défi et en même temps je me suis beaucoup amusé. Le personnage travaille dur pour que sa sœur puisse avoir de meilleures études. ”

Géraldine parle de ses nouvelles activités dans la nouvelle normalité. “J’ai quelques projets télévisés à l’horizon dont j’entendrai parler dans la seconde moitié de l’année”, rapporte-t-il. Cependant, elle s’aventure aussi dans les affaires et l’altruisme, couplée au fait qu’elle est attentive au fait que sa fille Elisa Marie joue dans le feuilleton Si nous sommes partis.

«Mon meilleur projet que je renouvelle à chaque instant est d’être mère, c’est le meilleur projet de ma vie», a-t-elle réitéré.