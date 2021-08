Geraldine Bazán porte une silhouette sculpturale dans un body noir moulant | Instagram

La belle actrice Geraldine Bazán, se laisse capturer dans une photographie dans laquelle elle montre sa belle silhouette avec un corps noir moulant.

La “ex-mannequin», réapparaît dans l’un de ses clichés les plus récents et dévoile sa silhouette stylisée dans un vêtement qui révélait nombre de ses qualités physiques, Géraldine Bazán, une fois de plus, a coupé le souffle à ses adeptes.

La actrice de télévision Agée de 38 ans, elle portait une tenue de plage qui montrait un côté de sa petite taille et un ventre extrêmement marqué.

Géraldine Bazan Elle est l’une des artistes mexicaines qui s’est distinguée pour être l’une des plus belles femmes de l’industrie du divertissement au Mexique, ce qui est démontré dans chacune des photographies qui apparaissent de son profil.

La “ex-femme de Gabriel Soto“Il a accompagné la carte postale d’un message indiquant la célébration d’une journée très spéciale.

B’day Celebration shoot !! Heureux et reconnaissant !!!!, Photo : par @johnnduranphoto Styliste : @george_figueroa maquillage @cristinacuellar, @victoryjesse, @adrianabarquinoficial

Rosalba Geraldine Bazán Ortiz, qui participera en tant qu’interprète de feuilletons infantiles, a une grande popularité dans les réseaux sociaux, et en particulier sur Instagram avec un peu plus de 5 millions suiveurs.

L’actrice de “En cherchant le paradis“,” Cœur sauvage “entre autres, fut bientôt rempli de louanges et de louanges de ses disciples.

Des connaissances et des proches ont réagi à l’image de l’aussi actrice de théâtre et le cinéma, avec diverses réactions telles que des messages, des emojis, etc., ont donné leur affection à la désormais maman d’Elissa Marie et Alexa Miranda, deux des filles de son précédent mariage avec l’acteur de 46 ans.

Belle Déesse, Belle Go Girl, Tu es un exemple à suivre Je t’admire beaucoup, Tu es belle, Bellisimaa, étaient certains des commentaires envers la blonde.

Bien que Geraldine Bazán soit loin d’agir depuis quelques années, sa carrière, ainsi que certains projets dans le cinéma, le théâtre et sa facette au sein des réseaux sociaux, la maintiennent toujours actuelle dans le monde du divertissement.

Ces dernières années, le «présentatrice« Née au Mexique le 30 janvier 1938, elle a choisi de rester réservée quant à sa vie privée depuis sa séparation d’avec l’idole du feuilleton mexicain.

Bien que maintenant, la femme d’affaires semble très enthousiasmée par l’histoire d’amour qu’elle a eue avec l’homme d’affaires Luis Murillo il y a quelques mois.

Bazán Ortiz a décidé de garder les détails de leur romance loin des projecteurs et même sa propre mère, Rosalba Ortiz Cabrera, aurait révélé dans une interview précédente qu’elle ne connaissait toujours pas l’amour de sa fille.

Cependant, la mère du collaborateur dans des œuvres telles que «La petite orpheline Annie“,” Le secret de Guitti “, etc., a réitéré son soutien à sa fille en mentionnant ” J’ai fait confiance à sa perception “, et qu’il serait sûrement quelqu’un de très spécial.