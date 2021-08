Geraldine Bazán sort des charms en combinaison noire moulante | Instagram

La “ex-partenaire de Gabriel Soto“Géraldine Bazán laisse tout le mal derrière elle, elle est heureuse et de plus en plus belle, une combinaison noire moulante avec des ouvertures sur les côtés marquait sa petite taille.

Avec 38 ans et plus de 20 dédiés au monde du théâtre, le “La petite amie de Luis Murillo“Une entrepreneure, Geraldine Bazán, est de plus en plus belle au fil des ans, elle est dans son meilleur moment.

Une photographie récente montre “l’actrice de télévision” avec un vêtement assez flatteur pour sa silhouette, Géraldine Bazan, apparaît avec une tenue complète en noir qui a marqué sa silhouette élancée.

La belle artiste Rosalba Geraldine Bazán Ortiz, qui a commencé sa carrière dans le monde du divertissement comme “maquette“Avec un profil international, il est réapparu avec une tenue réussie qui a montré certaines de ses qualités telles que son marqué abdomen là où cela se voit, il ne reste plus de peau supplémentaire.

Le vêtement du “actrice de télévision« Il a également montré son goût pour la mode et son style particulier en apparaissant sur les réseaux sociaux, notamment sur son compte Instagram, où il a une grande popularité avec un peu plus de 5 millions de followers.

Originaire de Miami, en Floride, la mère d’Elisa Marie et d’Alexa Miranda, fruits de son passé de mariage avec Gabriel Soto, est capturée dans un cliché où elle fait un grand sourire à ses fans.

Un look très sportif et confortable avec lequel Geraldine Bazán Ortiz, possédant une silhouette sinueuse, se promenait dans la ville, a également provoqué plusieurs compliments et réactions à son égard. »actrice de théâtre», à partir d’œuvres telles que « Anita la Huerfanita », « Cendrillon », etc., qui a accumulé 57 497 likes sur la carte postale.

Tq sœur, a commenté son ami proche, Pablo Portillo.

Guapichimi !!!! Luiscarlosma a exprimé.

Magnifique, a réitéré Michelle Torres, tandis que Claudia Lizaldi a félicité l’artiste en l’appelant “Cuera”. C’étaient quelques-uns des messages de certains collaborateurs et membres du syndicat artistique.

Née le 30 janvier 1983 à Mexico, elle a récemment passé des vacances avec ses deux filles au Yucatán, où elle a également été vue portant l’une de ses plus belles tenues.

L’interprète mémorable de romans comme “Maria du quartier“,” Mon petit mal ” et ” Camila “, Rosalba Geraldine Bazán Ortiz, ont partagé trois photographies.

Sur les images, vous pouvez voir une tenue tendance et confortable, complétée par des lunettes, un sac en argent luxueux et des chaussures de tennis, pour lui donner une touche plus décontractée.