Geraldine Bazán Votre mère refuse de rencontrer son beau ?

La polémique de la relation entre Géraldine Bazán et son galant, l’homme d’affaires Luis Murillo, a beaucoup fait parler, ce serait désormais la mère de l’actrice qui a de nouveau été approchée par la presse et c’est ainsi qu’elle réagirait lorsqu’elle a été interrogée sur le sujet : “Non, je ne veux pas non plus qu’elle me le présente. “

La mère de Geraldine Bazán réagirait de manière inattendue aux caméras après avoir coïncidé avec certains médias de divertissement qui sont venus l’interroger sur la relation de sa fille, ses réponses ont été accablantes et beaucoup ont suggéré qu’elle “ne voudrait peut-être pas le rencontrer”.

La réponse de la dame Rosalba Ortiz, mère du actrice de télévision, augmenterait encore la polémique qui a tourné autour de l’histoire d’amour que “Gery” a entretenue avec un profil bas et dont il a refusé de partager.

Il faut dire que ce n’est pas la première fois que la mère du roman interprète comme “En cherchant le paradis“,” Coeur sauvage “, donne de quoi parler devant les caméras en évoquant les détails de la vie de sa fille.

Pour sa part, Géraldine Bazan Elle a choisi de garder les détails de sa vie personnelle loin des projecteurs et chaque fois qu’elle est interrogée sur le sujet, elle s’enfuit.

Après la réponse virulente de Mme Rosalba Ortiz, également la mère d’Angel Claude Bazán, les journalistes ont continué à insister et l’ont interrogée une fois de plus pour savoir si le partenaire actuel de Géraldine l’aime bien pour elle ?

Je ne dois pas l’aimer, elle doit l’aimer, elle répondrait aux journalistes de Venga la Alegría et d’autres médias qui étaient présents, selon ce que l’agence Mexico a rapporté.

Enfin, elle a profité de l’espace pour demander aux médias de cesser d’associer sa fille à son ex-mari, Gabriel Soto, dont il s’est séparé en octobre 2018, “est une histoire qui appartient au passé” dans la vie de l’artiste, a-t-il déclaré.

Le célèbre avec plus de 20 ans Avec une trajectoire dans le milieu artistique, il s’est aventuré dans divers programmes pour enfants, comme “El club de Gaby” ou “El Espacio de Tatiana”, dans des feuilletons et de la direction, il a eu deux filles avec l’acteur de 46 ans, un lien fort qui les unira pour toujours.

Enfin, la grand-mère d’Elisa Marie et Alexa Miranda, les deux filles du actrice de théâtre Dans des œuvres telles que “Le secret de Guitti”, “Anita la Huerfanita” entre autres, en plus de certains projets de films, elle a commenté avec agacement les controverses qui circulent dans divers médias au sujet des rumeurs concernant sa fille.