Geraldo accuse Sean Hannity d’avoir “gazé” le 6 janvier ⋆ 10z viral

in

L’épisode de mardi de Hannity a pris une tournure controversée après Geraldo Rivera a accusé l’hôte d’« éclairer » l’insurrection du 6 janvier au Capitole.

Sean Hannity a lancé le segment en posant à Rivera quatre questions consécutives sur la situation en matière de sécurité au Capitole ce jour-là. Plutôt que de répondre aux questions, Rivera a fait savoir qu’il avait un os à choisir avec l’hôte.

“Je pense que, avec tout le respect que je vous dois, vous avez changé de sujet”, a déclaré Rivera. « Le sujet est le 6 janvier et ce qui est arrivé au Capitole des États-Unis et pourquoi c’est arrivé. Ces deux choses. Le fait que le Capitole ait été visé et que le principal instigateur – celui qui a déchaîné la foule – était le président des États-Unis. Pour l’amour de Dieu, Sean…”

Hannity l’interrompit. “Geraldo, tu viens de porter une accusation contre moi”, a-t-il dit. « Nous sommes amis depuis longtemps.

L’animateur de Fox News a cité Trump disant à ses partisans lors d’un rassemblement à Washington, DC le 6 janvier, de “pacifiquement et patriotiquement” faire entendre leur voix au Capitole.

Le conseil de Trump à la foule est venu lors d’un discours déséquilibré chargé de mensonges sur le vol des élections de 2020 qui lui a été volé. Il a déclaré que le pays était « assiégé » et a dit à la foule : « Vous devez faire preuve de force et vous devez être fort. »

Hannity a suggéré que les démocrates aient un double standard sur les émeutes, car alors que le comité restreint de la Chambre, largement dominé par les démocrates, enquête sur l’émeute du Capitole, et pas sur d’autres qui se sont produites.

— Une émeute est une émeute, Geraldo, dit-il.

Rivera a déclaré avoir condamné les émeutes et les pillages qui ont eu lieu l’année dernière pendant une période de troubles raciaux.

« Où est la commission ? » demanda Hannity

Rivera a ensuite cité le leader de la minorité à la Chambre Kevin McCarthy et chef de la majorité au Sénat à l’époque Mitch McConnell, qui ont tous deux reproché à Trump d’avoir incité à la violence le 6 janvier. McCarthy s’est depuis retiré de cette affirmation.

Dan Bongino a déclaré Trump disant à la foule du 6 janvier de “pacifiquement et patriotiquement” faire entendre sa voix au Capitole est disculpatoire.

“J’ai été comme Sean et tout le monde”, a-t-il déclaré. « Laissez-moi répéter pour mémoire. Toute violence contre les forces de l’ordre que je condamne absolument et sans équivoque, tout le monde l’a compris ? Clair comme de l’eau de roche. J’étais flic, pas d’excuses. Mais tu sais ce que je trouve bizarre, Geraldo ? Les démocrates ne semblent pas du tout intéressés par l’insurrection qui s’est produite à la Maison Blanche pendant les émeutes du BLM lorsque mes amis des services secrets m’ont envoyé un texto en me disant: “Vous n’avez aucune idée à quel point ça va mal ici.”

Rivera est revenu à McCarthy et McConnell blâmant Trump. “Ce sont deux républicains de premier plan qui se sont dégonflés”, a-t-il déclaré. “Parce que le parti républicain s’est enroulé autour du président Trump.”

Aucun esprit n’a été changé pendant le tournage de ce segment.

Regardez ci-dessus via Fox News.

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com