Le président Biden fait « plus de mal que de bien » à l’économie américaine et ne semble pas comprendre les causes et les effets lorsqu’il s’agit d' »inonder de l’argent gratuit » aux Américains en âge de travailler – les incitant à rester chez eux au lieu de trouver un emploi dans des conditions économiques difficiles, a déclaré mardi l’animateur Geraldo Rivera sur « The Five ».

Avec la cote d’approbation de Biden désormais inférieure de 10 points à celle de Barack Obama à ce stade de sa présidence, le démocrate du Delaware passe habituellement plusieurs jours sans apparition publique et n’a pas tenu de conférence de presse directe depuis plusieurs mois.

Rivera a déclaré que même s’il considérait Biden en tant que septuagénaire et souhaitait qu’il réussisse, il peut dire que le match de 50 ans à Washington est « une gaffe ».

« La pire chose, c’est qu’il joue avec l’économie. Vous ne comprenez pas ce qui se passe lorsque vous injectez de l’argent gratuit à des gens qui devraient être incités à trouver un emploi, à s’améliorer », a-t-il déclaré.

« L’amélioration de soi est le rêve américain, c’est la manière américaine – mais quand vous payez pour réprimer et apaiser les gens, et puis vous êtes surpris quand l’inflation arrive et qu’ils ont tout cet argent à dépenser – [there are] tous ces dollars qui courent après moins de marchandises », a-t-il déclaré.

« Je m’inquiète pour les démocrates. Ce sont les smarty-pants à Washington. Ils sont l’élite, en termes d’éducation et d’expérience. Et il me semble juste que le président a fait plus de mal que de bien en ce moment. »

Rivera a cependant contesté que la seule comparaison soit celle de la popularité d’Obama, tandis que celle du président Donald Trump était plus proche de celle de Biden à ce stade.

L’animateur Greg Gutfeld a rétorqué que la différence non prise en compte à cet égard est celle d’un « examen minutieux » – en ce sens que Trump a été fortement surveillé par rapport à Biden.

Plus tard, l’hôte Dana Perino a noté que Biden était cité comme étant un frein pour les démocrates par des personnes comme le confident de longue date de Clinton, Terry McAuliffe – qui brigue un deuxième mandat non consécutif en tant que gouverneur de Virginie.

Elle a noté que, quelques jours après avoir fait cette remarque lors d’une téléconférence avec des militants démocrates, McAuliffe accueillera désormais Joe Biden sur la campagne électorale – en plus des discours de souche précédemment annoncés avec la première dame Jill Biden à Richmond dans les prochains jours.

McAuliffe accueillera également l’ancienne représentante de l’État de Géorgie Stacey Abrams, D-Atlanta, sur la campagne électorale également.

En réponse à la nouvelle que le président Biden rejoindra son collègue libéral sur la piste, Dagen McDowell, originaire de Virginie, a fait remarquer qu’elle et ses compatriotes de Virginie attendaient avec impatience que McAuliffe amène le président impopulaire alors qu’il rivalise contre le républicain Glenn Youngkin pour son ancien siège :

« S’il vous plaît, apportez votre feu de pneu de voyage – pour que les gens là-bas sachent qu’ils peuvent vous sentir et vous voir arriver avant votre arrivée. »