Geraldo critique le meilleur assistant de Biden pour avoir eu une ambiance «Marie-Antoinette»

Le principal conseiller de longue date du président Biden, Ronald Klain, agit envers la classe ouvrière américaine comme la reine Marie-Antoinette lorsque le roi a dit aux paysans français « laissez-les manger du gâteau », a déclaré l’hôte Geraldo Rivera sur « The Five » – après que le chef de cabinet de la Maison Blanche a retweeté et a souligné le tweet d’un professeur de Harvard qualifiant l’inflation économique record de « problème de grande classe ».

Klain, qui était auparavant le principal assistant de Biden en tant que vice-président ainsi que le tsar d’Ebola de Barack Obama, a été vivement critiqué pour le tweet, tandis que le secrétaire de l’USDOT, Peter Buttigieg, a été également critiqué pour avoir fait une blague sur la crise de la chaîne d’approvisionnement qu’il est essentiellement chargé de résoudre :

« Je pense qu’il y a toujours eu deux types d’acheteurs de Noël », a déclaré Buttigieg. « Il y a ceux qui ont terminé toute leur liste d’ici Halloween, et puis il y a des gens comme moi qui se présentent au centre commercial la veille de Noël – si vous êtes dans ce dernier seau, évidemment, il y aura plus de défis. »

Rivera a déclaré jeudi en réponse à la crise de la chaîne d’approvisionnement qu’à court terme, des ajustements devraient être apportés pour permettre aux plus jeunes de postuler pour devenir chauffeurs de camion, mais il a réservé un commentaire plus précis à Klain :

« Le problème avec ce que Ron Klain a retweeté, c’est qu’il a une » ambiance Marie-Antoinette « . C’est une sorte de « laissez-les manger du gâteau ». pourquoi j’ai toujours détesté le Parti démocrate orienté Ivy League. »

« La raison pour laquelle tout se passe est que COVID est toujours l’atmosphère. Cela déprime tout le monde, sépare tout le monde … et puis vous avez la blessure persistante résiduelle de l’Afghanistan. Nous ne nous en sommes jamais remis. »

La catastrophe du retrait afghan, a-t-il dit, est ce qui a « percé le bouclier de Joe Biden ».

L’animateur Jesse Watters a ajouté que Klain s’était montré « pas un grand chef de cabinet » – et que l’attachée de presse de Biden, Jennifer Psaki, « avait bombardé » pour sa défense de Klain et de l’administration lors du briefing plus tôt jeudi.

« Ils ont été partout sur la carte… D’abord, ils ont dit qu’il n’y avait pas d’inflation. Ensuite, ils ont dit que c’était transitoire, et maintenant, ils disent » c’est un signe de progrès « . Ça ne va pas le couper », a-t-il déclaré.

« [Inflation] n’affecte pas du tout les gens riches. Vous ne pouvez pas voler, acheter, louer. La vie n’a pas été facilitée par la présidence de Joe Biden. C’est là où nous en sommes maintenant. »

Watters a ajouté que les démocrates et d’autres réseaux continuent de s’affronter au comité du 6 janvier présidé par le représentant démocrate du Mississippi Bennie Thompson – et non la crise de la chaîne d’approvisionnement ou l’inflation dans la même mesure.

Plus tôt, le représentant démocrate du Maryland, Jamie Raskin, a critiqué l’ancien conseiller de Trump, Stephen K. Bannon, après que l’ancien chef de Breitbart News a signalé qu’il pourrait ne pas répondre à l’assignation du comité. Raskin a déclaré sur Twitter que Bannon devrait se préparer à « faire face à toute la force de la loi pour le mépris narquois qu’il montre au Congrès ».

« S’ils pensent que le pays se soucie de cela », a déclaré Watters, « Ils ne sont pas informés de ce dont le pays se soucie », a déclaré Watters.