Geraldo Rivera de Fox sur les allégations de faux drapeau de son collègue Tucker Carlson: c’est Bullsh * t

Bien qu’il ait toujours été très à droite, Fox News a pris un virage au cours de la dernière année. Cela inclut la personnalité de haut niveau du réseau, Tucker Carlson, qui déraille avec des théories du complot.

Hier soir, Fox a autorisé Carlson à diffuser une émission dans laquelle il a tenté de prouver que l’insurrection du 1/6 était une attaque sous « faux drapeau ». Comme d’habitude, peu de conservateurs étaient prêts à résister à la conspiration sauvage. Mais le collègue de Carlson, Geraldo Rivera, a fustigé les affirmations, les qualifiant de conneries.

Rivera a d’abord répondu à un tweet sur la spéciale avec le gros mot. Lors d’un entretien avec Mediaite, il a poursuivi :

«Tucker est merveilleux, il est provocateur, il est original, mais – mec, oh mec. Il y a des choses que vous dites qui sont plus incendiaires, scandaleuses et non corroborées. Et je m’inquiète pour cela – et je vais probablement avoir des ennuis pour cela – mais je me demande combien est fait pour provoquer plutôt que pour éclairer. Jouer avec les trucs du 6 janvier. Le dossier pour moi est assez clair, qu’il y a eu une émeute qui a été incitée, encouragée et déclenchée par Donald Trump. Voir également



L’animateur de Fox Five a déclaré plus tard: « C’est mon collègue. C’est ma famille. Parfois, vous devez parler de votre famille.

