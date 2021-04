Geraldo Rivera perd absolument la tête sur Dan Bongino, les obscénités volent – RedState ⋆ .

Avec la fusillade de Daunte Wright qui occupe le devant de la scène maintenant, bien qu’il soit assez clair qu’il s’agissait d’une décharge accidentelle alors qu’il purgeait un mandat valide, des arguments sur le «racisme systémique» et la réforme de la police se déroulent à un rythme soutenu sur les nouvelles du câble.

(Un homme lié menace la police avec un bloc de béton pendant une émeute, une vidéo capture la réponse)

L’un de ceux-ci s’est produit hier soir dans une discussion animée, mais parfois hilarante, entre Dan Bongino et Geraldo Rivera sur l’émission de Sean Hannity. Ce qui en résulta fut Bongino facepalming beaucoup comme Geraldo a eu une fusion absolue, y compris de se transformer en criant des obscénités.

Sénateur @JohnKennedyLA: “J’espère que personne n’a été poignardé dans ce dernier segment.” pic.twitter.com/INGLTtlZUb – Benny (@bennyjohnson) 15 avril 2021

La discussion commence avec Geraldo s’exprimant en tant qu’expert sur la façon dont la police porte ses armes et suggérant que l’arme devrait être déplacée du côté de la main non dominante. Comme le souligne Bongino, c’est une idée ridiculement stupide. Quiconque a essayé de faire un tirage croisé connaît ses problèmes, et c’est particulièrement vrai lorsque vous pourriez être coincé au sol avec quelqu’un au-dessus de vous.

Les policiers portent leurs armes là où ils les portent, c’est pour pouvoir y accéder et leur tirer dessus avec précision dans des situations qui peuvent être complètement hors de contrôle. Si vous avez déjà tiré une arme d’une seule main avec votre main non dominante, vous comprenez. Ce n’est pas que ce n’est pas possible, mais ce n’est pas idéal, et «pas idéal» peut faire la différence entre la vie et la mort dans les services de police. Cela inclut éventuellement frapper un spectateur en raison d’une précision réduite.

Geraldo a également tenté de prétendre que les Noirs sont tués deux fois plus que les Blancs par la police par habitant, insinuant qu’une sorte d’animosité raciale est à l’origine de ces chiffres. Ce que cela ignore, c’est le nombre accru de rencontres avec la police en raison de taux de criminalité plus élevés parmi certains groupes démographiques. Il n’y a aucune preuve, par exemple, que le mandat délivré à Daunte Wright était motivé par le racisme. Il en va de même pour les tentatives d’arrestation de George Floyd et Jacob Blake, pour n’en nommer que quelques-unes. Cela ne permet pas à la police de sortir de ce qui est légal et approprié, mais c’est un contexte précieux si l’on considère le récit prédominant poussé par des groupes comme Black Lives Matter.

C’était la fin du clip où Geraldo s’en va, cependant. Bongino souligne à juste titre qu’il n’y a pas de données pour étayer l’idée qu’il y a un fléau de policiers pourchassant et assassinant des hommes noirs. Geraldo se lance ensuite dans une tirade remplie d’obscénité sur la raison pour laquelle Bongino est la raison pour laquelle les manifestants ont la rage qu’ils font. Apparemment, les faits les scandalisent?

Écoutez, je l’ai déjà dit et je le répète. Soyez sceptique quant au pouvoir de la police. Agir ainsi est en fait une bonne chose car vous devez être sceptique à l’égard de toutes les institutions gouvernementales. Mais cela ne signifie pas que des récits factuels non étayés par des données puissent former une excuse pour les émeutes et la stupidité, ni qu’ils ne devraient façonner notre débat public. Bongino avait raison sur les faits ici. C’est ce qui devrait avoir de l’importance.