Gerard Butler est un assassin après Frank Grillo dans la bande-annonce explosive de Copshop

Le personnage de Grillo, Teddy Muretto, est l’atout le plus précieux de Copshop sur le plateau ; et à la manière de Joe Carnahan, nous ne savons pas pourquoi. Tout ce que nous savons, c’est que Teddy veut être enfermé dans une tentative désespérée de survie, ce qui conduit à son association fortuite avec l’officier Valerie Young (Alexis Louder). Deux peuvent jouer à ce jeu particulier, car l’assassin Bob Viddick (Gerard Butler) utilise la même stratégie pour se rapprocher de sa cible; Et pas un instant trop tôt. Alors que d’autres assassins sont informés de l’endroit où se trouve Teddy, Bob détient l’avantage, mais le jeu est lancé pour essayer de le surpasser.