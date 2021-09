Gerard Butler nuance Ryan Reynolds, mais la star de ‘Deadpool’ a la réponse parfaite

Ryan Reynolds continue de prouver qu’il est l’un des gars les plus gentils d’Hollywood. Lors de la promotion de son nouveau film Copshop dans une nouvelle interview avec UNILAD, l’acteur Gerard Butler a été interrogé sur un film qu’il a réalisé en 2009, un thriller de science-fiction sur le fait d’être à l’intérieur d’un jeu vidéo appelé Gamer. “J’espérais que c’était de l’époque, que les gens comprendraient. Je pensais que c’était du génie. Cela aurait pu être exécuté légèrement différemment, mais j’ai vraiment adoré le commentaire qu’il faisait sur la direction que prenait le monde, en particulier dans les jeux et nous perdons en quelque sorte dans ce monde, et la technologie et l’homme se lient à la machine », a déclaré Butler. “Mais je n’avais pas l’impression que les gens comprenaient vraiment à l’époque. Cela n’a pas fait des affaires incroyables. C’est devenu un peu un classique culte, mais je n’étais pas au courant de cette résurgence.”

Butler a ensuite été interrogé sur Free Guy, un film récent sur le fait d’être dans un jeu vidéo qui est l’un des plus grands succès de 2021. “En fait, je ne sais pas ce qu’est Free Guy”, a répondu Butler avant que sa co-vedette Alexis Louder ne l’informe qu’il était le dernier film de Ryan Reynold. “Oh s— est-ce,” dit Butler. “Je ne regarde pas les films de Ryan Reynolds.”

Alors que certains auraient pu prendre ce léger sur le menton, Reynolds a décidé de l’utiliser pour promouvoir son dernier effort bienfaisant. Reynolds et son épouse, l’actrice Blake Lively, se sont engagés à égaler les dons à l’American Civil Liberties Union et au NAACP Legal Defence Fund jusqu’à 1 000 000 $ mardi. La collecte de fonds se déroule jusqu’au 8 octobre.

« Pouvez-vous croire que Gerard Butler ne sait pas ce qu’est Free Guy ? » Reynolds a écrit sur Instagram. « De plus, pouvez-vous croire que les défis à la démocratie n’ont jamais été aussi grands et que Blake et moi allons égaler vos contributions à la [ACLU] et le [NAACPLDF]? * Ordre de ces questions optimisé pour Internet, PAS d’importance.” Jusqu’à présent, Butler n’a pas répondu au message de la star de Deadpool.

Reynolds a été ouvert sur la façon dont il pense que Free Guy est le meilleur film qu’il ait jamais réalisé, il est donc logique qu’il le défende même au-delà des raisons philanthropiques. “Je pense que c’est la meilleure expérience de tournage que j’ai jamais eue, facilement, mais aussi le meilleur film que j’ai jamais fait”, a déclaré Reynolds dans une interview avec le réalisateur Shawn Levy. “C’est le plus pertinent pour notre époque, en ce sens. Là où je pense que Deadpool était un film qui était pertinent pour la culture de la bande dessinée à sa sortie, cela me parle vraiment dans un spectre plus large d’où nous sommes dans le monde et comment nous sommes dans le monde.”