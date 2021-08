Gerard Butler poursuit les producteurs d'”Olympus est tombé” – Chihuahua News – Intrelíneas

in

Un jour après que Scarlett Johansson a poursuivi Disney pour la diffusion de Black Widow sur sa plateforme, Gerard Butler est devenu la deuxième star hollywoodienne à porter plainte auprès de la Cour supérieure de Los Angeles contre les producteurs d’Olympus White).

L’acteur a affirmé qu’il lui devait au moins 10 millions de dollars de compensation pour le film d’action de 2013, car les producteurs ont déclaré moins de revenus que ce qui a été réellement généré.

Nu Image et Millennium Films sont les sociétés de production qui, selon l’acteur, ont omis d’inclure dans les bénéfices un chiffre de huit millions de dollars, qui s’est retrouvé dans les poches des dirigeants.

“Les producteurs du film ont gagné des dizaines de millions de dollars mais refusent de payer à Butler un seul centime du produit brut et des bénéfices qu’ils lui ont promis dans l’accord préalable signé par les deux parties.”

Butler a travaillé avec les accusés sur une série de films à succès et exige ce qui est juste. Et il refuse de tolérer les fausses déclarations et autres comportements illicites des prévenus », précise le dossier judiciaire des avocats du plaignant.

Le procès indique que le contrat de Butler lui donnait le droit de recevoir 10% des bénéfices nets, plus 6% du revenu brut sur le marché nord-américain après avoir dépassé le revenu de 70 millions de dollars et 12% de ces mêmes revenus dans le reste de le monde dépassait autrefois les 35 millions de dollars.