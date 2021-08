Gerard Butler poursuit sa maison de production – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Gerard Butler a déposé une plainte vendredi affirmant qu’il lui devait au moins 10 millions de dollars en compensation pour le film d’action 2013 Olympus Under Fire.

Selon Variety, Butler a poursuivi le studio de cinéma Nu Image (Millennium Media), affirmant qu’ils avaient sous-estimé les revenus du box-office du film aux États-Unis et à l’étranger de « des dizaines de millions de dollars » et qu’il n’avait pas non plus déclaré 8 millions. de dollars qu’ils ont versés aux dirigeants de la société de production.

Le procès intervient un jour après que Scarlett Johansson a engagé une procédure judiciaire contre Disney pour le lancement simultané de Black Widow sur la plateforme de streaming Disney+.

« Les producteurs ont gagné des dizaines de millions de dollars avec ‘Olympus’ mais refusent de payer à Butler un centime des revenus et des bénéfices qu’ils lui ont promis dans le règlement des parties. Butler refuse de tolérer les fausses déclarations et autres comportements répréhensibles des défendeurs, car il a travaillé avec les défendeurs pour créer une franchise de films très réussie. Il exige sa juste part ».

Comme stipulé dans le contrat, l’acteur avait droit à 10% des bénéfices nets, en plus de 6% des revenus du box-office aux Etats-Unis à partir de 70 millions de dollars et 12% des revenus dans le reste du monde à partir de 35 million.

Dans Olympus Under Fire, l’acteur a joué Mike Banning, le film a rapporté 170 millions de dollars dans le monde et a donné naissance à deux suites à succès, London Under Fire et Agent Under Fire, qui a également joué dans Butler.

Jusqu’à présent, le producteur n’a pas commenté la question.

Informations de l’Agence de réforme