Gerard Butler Thriller dans le Top 10 de Netflix

Un thriller préféré des fans de Gerard Butler a atterri dans le Top 10 de Netflix, et les abonnés devraient certainement le mettre en file d’attente bientôt. Law Abiding Citizen, un film d’action de 2009 avec Butler et Jamie Foxx, est actuellement à la septième place de la liste globale de Netflix. Il figure également au quatrième rang de la liste des 10 meilleurs films du service de streaming, en tête de films tels que Red Notice et Body of Lies.

Dans Law Abiding Citizen, Butler incarne Clyde Alexander Shelton, un homme dont la femme et l’enfant sont tués lors d’une invasion de domicile. Des années plus tard, il rend justice à l’homme qui a assassiné sa famille, puis se rend volontairement à la police. Alors qu’il est derrière les barreaux, Clyde commence un jeu du chat et de la souris avec le procureur Nick Rice (Foxx), qui a besoin d’informations que seul Clyde peut fournir. Law Abiding Citizen est réalisé par F. Gary Gray (Le destin des furieux, Straight Outta Compton) à partir d’un scénario de Kurt Wimmer (Equilibrium, Salt).

Notamment, Law Abiding Citizen a été le premier film où Butler a également été producteur. À l’époque de la sortie du film, il s’est entretenu avec Film School Rejects à propos de l’expérience et a déclaré que c’était « super » d’assumer le nouveau rôle dans les coulisses. « Je pense que vous tirez un peu plus de fierté du film. Une énorme fierté du film », a-t-il déclaré. « Vous ressentez beaucoup plus de pression, plus responsable de la façon dont il joue, mais vous obtenez également le double du plaisir parce que vous êtes là en tant qu’acteur, donc vous espérez une excellente performance, être apprécié pour cette performance, mais vous J’espère aussi un grand film.

Butler a poursuivi: « C’est juste que j’ai l’impression d’avoir été impliqué à tous les niveaux, du casting au choix du réalisateur en passant par le développement du script – de la décision de lancer le script, de travailler avec et de le transformer en film . Ça a été un – comment diriez-vous ? – ça a été un tour de montagnes russes, et ça a parfois été cahoteux. C’est génial de le voir sortir et faire vraiment bien et être apprécié. Pour ceux qui sont intéressés à vérifier l’un des Les autres films de Bulter, ainsi que Law Abiding Citizen, Netflix ont également Olympus Has Fallen, The Ugly Truth et Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life disponibles en streaming.