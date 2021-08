Gérard Descarrega, le voyageur solitaire qui paie pour l’or

29/08/2021 à 13:27 CEST

Gérard Télécharger il ne voit rien. Il est totalement aveugle, mais ça n’a pas toujours été comme ça. Il est né à Reus il y a 27 ans avec une vue apparemment normale et s’est développé comme un enfant de plus. Mais à 4 ans, quelque chose n’allait pas et on lui a diagnostiqué une rétinite pigmentaire, une maladie visuelle dégénérative. Les premières années, j’ai continué à voir, mais la maladie a progressé inexorablement.

Basket, soccer, équitation, motocross étaient des sports que Gérard pratiquait, mais il vint un moment où sa déficience visuelle l’obligea à prendre un virage dans son activité sportive, qui le passionnait. Il a choisi l’athlétisme. Le temps lui a donné raison dans ce choix qu’au train où vont les choses, il est clair qu’il a été extrêmement réussi.

À l’âge de 19 ans, il a vu comment la détérioration de sa vision a commencé à grande vitesse jusqu’à la cécité totale. Il n’a pas été facile pour l’athlète catalan d’assumer, mais il a vite su s’adapter à sa nouvelle condition d’aveugle. Surf, alpinisme, athlétisme… rien ne vous empêche de poursuivre vos passions.

Voyagez seul en Nouvelle-Zélande avec votre canne et votre carte

Malgré sa cécité, Gérard est un grand voyageur, il aime voir le monde et les nouvelles cultures. Après avoir remporté la médaille d’or au 400 m. aux Jeux Paralympiques de Rio, il est allé en Nouvelle-Zélande pendant 45 jours parcourir le pays seul : « Ce fut la meilleure expérience de ma vie. Avec ma canne et une carte rudimentaire mais utile avec des zones marquées par de petits trous, je me suis déplacé autour des deux îles en stop et en dormant dans des auberges ou des maisons de personnes que je connaissais sur mon itinéraire & rdquor ;, explique-t-il sur son site internet.

Nouveau défi, le Montblanc

Cette nouvelle médaille d’or le conduira à Montblanc, où il espère grimper à 4 810 mètres en deux semaines. Un nouveau projet pour cet athlète dont la tête ne cesse de se fixer de nouveaux défis à relever chaque jour.

Ce dimanche, il a atteint le sommet aux Jeux paralympiques de Tokyo et Gérard Descarrega a récidivé. Revalidé l’or de Rio de Janeiro avec un temps de 50.42. “C’est un pur bonheur que nous ressentons en ce moment. C’est un rêve, nous avons fait la course parfaite, tout s’est très bien passé et nous sommes très heureux.”

Gérard et son guide Guillermo ont eu mille et une pierres sur la route comme l’opération à pied de Gérard, le changement de car, le changement de ville, et l’incertitude planait constamment dans leurs têtes. Mais avec la foi et le travail et sans écouter ceux qui lui disaient qu’il faisait une erreur, ils les ont tous surmontés jusqu’à atteindre ce moment d’extase qu’ils ne pouvaient cacher avec des cris constants et des bateaux célébrant l’or.

Vomissements et mois d’agonie

L’athlète de Reus a révélé que “Je n’aimais pas l’athlétisme et j’ai décidé d’aller à Séville avec ma fille et ma fille et Guille a tout quitté et m’a suivi”, même si ‘Gerri’ a expliqué que les cinq derniers mois “de moi vomissant quatre ou cinq fois par semaine parce que nous avions besoin de nous entraîner, et les cinq derniers mois ont été angoissants au cours desquels nous avons tout donné, donc bien faire quand vient le temps est une récompense. »

Espérons que ce couple durera de nombreuses années, ils l’espèrent aussi.