Gérard Deulofeu refait surface en Serie A

attaquant de l’Udinese, Gérard Deulofeu, fait son retour en Serie A, où il a inscrit quatre buts cette saison 2021/22. Dans son meilleur bilan dans cette compétition, égalant les quatre qu’il a marqués avec l’AC Milan en 2016/17, l’équipe de jeunes est un habitué du plateau de Luca Gotti..

Le Catalan, qui n’a fini de s’installer dans aucune des équipes dans lesquelles il évolue depuis son départ du FC Barcelone, Il signe l’une de ses meilleures saisons dans l’élite : il compte quatre buts et deux passes décisives sur un total de 15 rencontres entre la Serie A et la Coppa Italia..

L’ancien joueur de Barcelone a joué un total de 1 000 minutes cette saison et a débuté jusqu’à 11 fois en Serie A. L’entraîneur de l’Udinese Luca Gotti a une confiance absolue en l’ailier et sa réponse jusqu’à présent a été clairement positive..

Consolider définitivement en Italie

Celui de Riudarenes est arrivé en prêt à l’équipe transalpine en octobre 2020 et le club a décidé de miser définitivement sur lui et a tous ses droits jusqu’au 30 juin 2024. En tant que joueur de l’Udinese, il a marqué cinq buts et distribué quatre passes décisives toutes compétitions confondues en 29 matchs..

Le projet de l’Udinese atteint 27 ans et après d’innombrables équipes où il n’a jamais fini de s’installer : Everton, Séville, AC Milan et Watford. Avec une valeur marchande actuelle de 10 millions d’euros, l’équipe de jeunes du Barça veut continuer à être importante dans le football italien et s’imposer comme un footballeur de premier plan..