Gérard Drouot, promoteur français d’Elton John, U2, et al, décède à 69 ans

La mort a été confirmée du vénéré promoteur de concerts français Gérard Drouot, qui a travaillé avec des artistes tels que les pierres qui roulent, U2, Bruce Springsteen, Léonard Cohen et Elton John. Il est décédé lundi (10) des suites d’une leucémie à l’âge de 69 ans, selon sa société Gérard Drouot Productions (GDP).

Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, Matthieu, le fils de GDP et de Drouot, a déclaré : « Sa réputation dans le monde n’avait d’égale que son professionnalisme et sa passion pour la musique live. Nous n’oublierons jamais son altruisme, ses conseils et il part beaucoup trop tôt.

L’expérience de Drouot dans l’industrie remonte à ses premiers événements dans l’Est de la France en 1974, dont un célèbre spectacle avec Nico et Rêve de mandarine à la cathédrale de Reims en 1974, soutenu par Richard Branson et son récent Virgin Records.

Le concert d’avant-garde et le comportement de ses participants ont été signalés à la fois localement et dans le monde entier. Philippe Mertes, écrivant dans le quotidien L’Union de Reims, a noté : « Une chaleur a régné pendant toute la durée du concert, et restera longtemps dans les mémoires et les cœurs de ceux qui peuvent dire : j’étais à Reims cette nuit de décembre. de 1974 et quelque chose s’est vraiment passé.

« Un vrai mélomane »

A partir de 1977, Drouot travaille à l’organisation Harry Lapp à Strasbourg, puis lance GDP en 1986. D’autres stars que lui et sa compagnie font venir en France pour des concerts sont AC/DC, ZZ Top, Joan Baez, et Lenny Kravitz. Sur Twitter, Kravitz a écrit : « #GerardDrouot qui a été mon ami & promoteur en France depuis le début de ma carrière jusqu’à maintenant a fait sa transition. Il a cru en moi dès le début et était un gars merveilleux avec un sens de l’humour méchant. Il était un vrai mélomane et vivait sa passion.

« À son arrivée en France, il m’a fait découvrir le monde de la cuisine et du vin français raffinés, que nous avons appréciés au fil des ans », a poursuivi Kravitz. «Je chérirai toutes les réalisations et les souvenirs que nous avons créés ensemble. Reposez dans une douce paix, Monsieur.