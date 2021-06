Gérard Esteva renouvelle le poste de président de l’UFEC

02/06/2021 à 21:24 CEST

Gérard Esteva a pris possession ce mercredi de son poste de président de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) après avoir été réélu le 12 mai. Ce jour-là, comme en 2016, il a obtenu le soutien majoritaire des avals des Fédérations (71 sur un total de 72), circonstance qui l’a empêché de participer à un processus électoral. Ce sera son troisième mandat à la tête de l’UFEC, entité qu’il a commencé à présider en 2014, lorsqu’il a pris le relais de David Moner, qui détient le record du plus grand nombre d’années consécutives à la barre : 18.

La réélection d’Esteva, selon lui, s’est appuyée sur quatre grands axes de travail : la défense du secteur ; services, projets et domaine d’activité. Le nouveau conseil d’administration de l’UFEC avance vers la parité en incorporant deux femmes, pour un total de sept, par treize hommes. Il sera formé par Marin Gomez (Une cellule), Maribel Zamora (FCV), Monique Bosch (Fceh), Francine Guardiola (Fctri), Kira Menen (FCK), Suzanne Martinez (Fcpm), La douleur Lune (Fcecs), Ramon Basiana (Fécapa), Enric Bertran (FCN), Xavier Mars (FCGimnasia), Père Hernández (FCP), Xavier Adell (FCH), Jeanne Villas (FCA), Jordi Tamayo (FCT), Carles Muñoz (Fecpc), Ramon Nogué (Fcgolf), Jeanne Soteras (FCF), Ferran Arille (Fcbq) et Jeanne Ollé (FCA).

Le renforcement des services aux entités ; la numérisation, comme le projet de sa propre plate-forme over-the-top (OTT), Esportcat.tv, avec un investissement de 28,5 millions d’euros ; et l’autonomie financière des fédérations font partie de son programme d’actions pour la prochaine législature.

Le sport, un moteur économique

Lors de son discours, Esteva influencé l’enracinement important de l’UFEC dans le territoire. « En comptant notre écosystème, les adhérents des clubs et les membres des fédérations sportives, nous comptons 3,5 millions de pratiquants et environ 800 000 bénévoles qui représentent une économie pour les clubs et les administrations de plus de 213 millions d’euros & rdquor ;, le président de l’entité, qui a également a souligné l’importance du sport en tant que secteur économique puissant en Catalogne: « Le sport représente 2,1% du PIB. Nous avons 71 fédérations, plus de 670 000 licences fédératives, nous générons plus de 80 000 emplois dans plus de 6 000 entreprises & rdquor ;. “On peut dire que c’est un ptente secteur de notre économie”, a-t-il souligné.

« En tant qu’acteurs sociaux, nous avons l’obligation de défendre notre secteur. Nous voulons être utiles à la Catalogne& rdquor;, a déclaré Esteva. Pour cette raison, le président de l’UFEC a exigé que le sport soit déclaré service essentiel, la création de son propre Département et que la Generalitat alloue 1% du budget au secteur.