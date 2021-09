Gérard Gallant s’appuiera sur cet assistant des Rangers lors du déploiement des gardiens ⋆ .

Lorsqu’on lui a demandé comment il comptait déployer les gardiens des Rangers cette saison, le nouvel entraîneur-chef Gérard Gallant a souri et n’a pas hésité à répondre honnêtement.

« Je suis un grand fan d’écouter Benny », a-t-il déclaré samedi après la troisième journée du camp d’entraînement, faisant référence au directeur des gardiens de l’organisation, Benoit Allaire. « C’est son travail et sa responsabilité. Il fait un excellent travail avec. Je vais voir un jour à la fois et partir de là. Je ne suis pas un gars qui regarde un calendrier pour les gardiens de but pour toute la saison ou pour ce mois-ci. C’est un jeu à la fois, et à partir de là.

« Nous avons de bons gardiens, je le sais. Je suis confiant avec ça. Chaque fois que Benny me mènera dans cette direction, c’est probablement là que nous irons. »

Gallant ne connaissait pas Allaire, qui est avec les Rangers depuis 2004, avant d’être embauché comme entraîneur-chef de l’équipe. Gallant, cependant, a dit qu’il était bien au courant de l’histoire de l’entraîneur des gardiens de but de longue date et du respect qu’il inspire dans la LNH. Allaire a duré à travers six régimes d’entraînement.

Avant le premier match d’exhibition des Rangers, contre les Islanders dimanche au Garden, Gallant n’a pas révélé qui commencera dans le but. Le gardien numéro un en titre, Igor Shesterkin, a déclaré samedi qu’il participerait à autant de matchs préparatoires que la direction lui en donnerait.

L’entraîneur des Rangers Gerard Gallant prévoit d’apprendre sur le coordonnateur des gardiens Benoit Allaire cette saison.Robert Sabo, Ray Stubblebine

Le numéro 2 de la saison dernière, Alexandar Georgiev, et Keith Kinkaid, qui a également joué la saison dernière, sont parmi les autres gardiens du camp.

Shesterkin, qui était joueur autonome avec restriction pendant l’intersaison, a signé une prolongation de quatre ans de 22,7 millions de dollars avec les Rangers au début du mois d’août. L’entente était un record pour un gardien de but avec un deuxième contrat. Shesterkin a déclaré qu’il était heureux de mettre fin aux négociations.

« Je veux juste jouer au hockey », a-t-il déclaré.

Après un début difficile la saison dernière, Shesterkin a terminé avec une fiche de 16-14-3, une moyenne de buts alloués de 2,62 et un pourcentage d’arrêts de ,916. Néanmoins, le joueur de 25 ans n’était pas satisfait.

“Je ne suis pas très satisfait du résultat de la saison dernière, il y a eu beaucoup de défaites, je ne soutenais pas assez l’équipe”, a-t-il déclaré par l’intermédiaire d’un interprète. “Mais j’espère que cette saison sera bien meilleure et que je pourrai m’améliorer.”

Considérant qu’il a raté 10 matchs consécutifs en mars en raison d’une blessure à l’aine et qu’il a subi des blessures au bas du corps tout au long de son bref mandat dans la LNH, on a demandé à Shesterkin s’il avait fait du travail cette intersaison pour prévenir les blessures.

“J’ai travaillé sur ma flexibilité”, a déclaré Shesterkin. « Donc, je suis fondamentalement un gymnaste maintenant. »

Gallant a déclaré que lui et le directeur général Chris Drury devaient encore finaliser l’alignement des Rangers pour le match de dimanche, notant qu’il s’agirait probablement d’un mélange de joueurs. Le plan est de tester différentes combinaisons de lignes.

La Ryan Reaves School of Goonery est en session et Vitali Kravtsov a été le premier à suivre une leçon individuelle. On pouvait voir Reaves enseigner à Kravtsov comment saisir efficacement le maillot d’un joueur adverse et rester debout pendant une bagarre.

Austin Rueschhoff (bas du corps) et Evan Vierling (haut du corps) ont été absents pour une troisième session de camp d’entraînement consécutive. Jayden Grubbe a été affecté aux Red Deer Rebels de la Ligue de hockey de l’Ouest.