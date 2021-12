Gerard Moreno étudie en tant que propriétaire et actionnaire maximum de Badalona

21/12/2021 à 23h22 CET

Gerard Moreno peut devenir propriétaire et actionnaire maximum de Badalona. L’attaquant de Villarreal, selon le journaliste Quique Iglesias du ‘COPE’, négociera ces prochains jours avec l’entité profitant des vacances de Noël.

Le joueur de ‘groguet’, qui a marqué mardi un doublé lors de la victoire de l’équipe d’Unai Emery sur Alavés, Il a joué pendant trois ans dans le football de base au club escapulado. L’entité évolue désormais dans le groupe 3 de Second RFEF et a entamé en octobre dernier un processus de reconversion en Société Anonyme Sportive.

La Badalona, ​​entraînée par l’ex-footballeur Javi moreno, est actuellement le 13e classé de son groupe, où il compte quatre victoires, six nuls et six défaites après 16 matches de championnat.