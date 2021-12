Gérard Moreno | Gérard Moreno, encore une année record

18/12/2021 à 18:33 CET

Gérard Moreno a inscrit son 19e but contre le Real en 2021. L’attaquant catalan a marqué un but de plus que l’année précédente, lorsqu’il avait enregistré son record personnel de 18 buts sur l’ensemble de l’année civile. En l’absence d’un match à jouer en ce 2021, Gérard a une nouvelle fois vaincu.

Seul Iago Aspas, en plus de Gérard, ont été les seuls joueurs espagnols, en marquer au moins 18 buts en deux années consécutives en Liga au cours de la dernière décennie. Aspas a marqué 20 buts en 2017, pour marquer les 21 suivants, son record personnel en un an.

Gérard, c’est aussi, le joueur espagnol des cinq ligues majeures, qui a marqué le plus de buts en 2021. Avec ses 19 buts, l’attaquant de Villarreal a dépassé Joselu avec 17 buts, le même que Santi Mina. Rafa Mir, récolte 15 buts avec deux matchs à jouer, tandis qu’Aspas ferme le ‘Top5’ avec 13 buts.

Villarreal refait surface au rythme de Gérard

le Villarreal a gagné avec justice à Saint-Sébastien avec deux buts de Gerard Moreno et un autre dans la décote de Chukwueze et en seconde période il a profité de l’expulsion précoce de Mikel Oyarzabal pour un tacle dur sur Yeremy Pino (1-3).

Les San Sebastian à la reprise se sont retrouvés sans Oyarzabal, là Villarreal s’est retrouvé à l’aise sur le terrain et a profité de la nervosité de l’équipe d’Alguacil pour marquer un deuxième but de Moreno et dans le temps additionnel un autre du Nigérian Samuel Chukwueze, qui lui a offert la victoire et sa quatrième victoire consécutive lors des derniers matches de Champions, de Coupe et de Ligue.