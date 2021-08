Gérard Moreno, inopérant face à l’Atlético de Madrid

26/08/2021 à 9h15 CEST

L’attaquant de Villarreal, Gerard Moreno, affronte l’équipe qui a généré le plus de difficultés ces derniers temps au niveau des buteurs : lors des 13 dernières confrontations directes, il n’a pas vu de but contre l’Atlético de Madrid.. Avec un but en Supercoupe d’Europe, l’attaquant n’a pas encore sorti son casier privé (ni celui du général) en Liga.

Catalan, quoi récemment renouvelé jusqu’en 2027 avec le sous-marin jaune, il est l’un des acteurs les plus importants du projet d’Unai Emery. Contre l’Atlético de Madrid, il cherchera la première victoire de la saison, après attacher r contre Chelsea, Grenade et RCD Espanyol.

4 – Le joueur de Villarreal, Gerard Moreno, a disputé quatre matchs contre l’Espanyol en Liga et aucun d’entre eux n’a réussi à marquer. Il n’y a que contre l’Atlético (13) que l’attaquant catalan a disputé plus de matchs sans marquer que contre Parakeet dans la compétition (4). Défi pic.twitter.com/ama6AxGEWt – OptaJose (@OptaJose) 21 août 2021

Précisément l’équipe des perruches, son ancienne équipe, C’est un autre des rivaux contre qui il n’enregistre pas non plus de bons chiffres : il en additionne un total de quatre d’affilée sans percer le but. Après avoir défendu l’Espagne de Luis Enrique en Eurocopa, L’attaquant entame une nouvelle saison en tant que référence absolue pour Villarreal et l’un des joueurs les plus matures de la Liga.

Discours de notation d’Unai Emery

Gerard Moreno est le joueur le plus important de la phase offensive de Villarreal et l’un des meilleurs buteurs de la Liga. Sa capacité à définir et son travail sans ballon ont fait de lui l’un des attaquants de référence du football espagnol. La saison dernière, il a ajouté 23 buts (30 toutes compétitions confondues) qui lui ont permis de remporter le trophée Zarra et de terminer deuxième du Pichichi..

Le Catalan de 29 ans a signé son renouvellement jusqu’au 30 juin 2027. C’est une institution dans l’Estadio de La Cerámica et sera la référence offensive pour les six prochaines années de sa carrière sportive..