Gerard Moreno jouera contre le Kosovo

29/03/2021

À 23:34 CEST

.

Gerard Moreno pourrait réapparaître avec l’équipe espagnole à Séville contre le Kosovo, lors du troisième match de qualification pour la Coupe du monde 2022, après avoir raté les matches contre la Grèce et la Géorgie en raison d’un allongement musculaire des ischio-jambiers, et il est en train de devenir l’une des nouveautés de l’équipe de départ de Luis Enrique Martínez.

L’équipe espagnole a terminé sa première séance d’entraînement à Séville, dans l’après-midi au stade Benito Villamarín après le voyage de Tbilissi, et Gerard Moreno a montré à l’entraîneur Luis Enrique Martínez qu’ils étaient en parfait état pour jouer.

L’entraîneur espagnol a décidé de n’appeler personne et d’attendre le dernier moment pour Gerard Moreno, le meilleur attaquant national de LaLiga Santander, qui a rejoint la concentration espagnole il y a une semaine avec un problème musculaire du dernier match de Villarreal.

Morata montre du doigt le banc

Luis Enrique a parié sur les deux premiers matchs de qualification pour le grand rendez-vous au Qatar pour Álvaro Morata à neuf ans. Il a été le buteur contre la Grèce, mais contre la Géorgie, il a à peine apprécié les occasions de marquer.. Il a terminé les deux matchs et à Séville tout pointe vers le relais dans la référence offensive de la sélection.

Gerard Moreno a commencé la concentration avec un traitement physiothérapeutique, a continué à travailler sur le terrain avec un récupérateur et à la veille du duel à Tbilissi, il était déjà un de plus avec le reste de ses coéquipiers. Une seule séance avec le groupe et suspendue en raison de la panne d’électricité à la Dinamo Arena, a poussé Luis Enrique à décider de ne pas forcer le retour de l’attaquant et a été la défausse qu’il a dû faire lors de l’appel.

Après avoir fait partie de l’entraînement d’aujourd’hui, il s’entraînera aussi normalement demain avec le reste de ses coéquipiers avant le prochain duel. Auteur de quatre buts en neuf sélections, l’attaquant veut profiter de son opportunité pour revendiquer des buts en vue d’être l’un de ceux choisis pour la contestation du prochain Championnat d’Europe..