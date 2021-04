Gerard Moreno, reconnaissant à Luis Enrique

31/03/2021

À 23:39 CEST

Gerard Moreno voulait être en quelque sorte dans cette trêve internationale … Et Luis Enrique aussi. C’est pourquoi l’entraîneur a attendu la fin pour que l’attaquant, au moins, joue les dernières minutes du match contre le Kosovo, le troisième de cette phase de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022. Celui de Villarreal est sorti dans la dernière ligne droite et a mis fin au match. Après le duel, il était reconnaissant de la confiance des entraîneurs.

«On a toujours l’illusion et le rêve de pouvoir figurer sur chaque liste. Je travaille pour cela. L’entraîneur et le staff technique m’ont donné la confiance d’être ici sachant que les premier et deuxième matchs ne pourraient pas être là « , il a signalé celui de Santa Perpètua de Mogoda.

Concernant les deux, Gerard Moreno s’est dit « heureux de pouvoir aider, mais surtout de gagner. Je suis très content du but, mais l’équipe était la chose la plus importante ». L’équipe a amélioré les sentiments concernant les deux autres matches contre la Grèce et la Géorgie, tout en suivant la même feuille de route, ce qu’elle n’a pas l’intention de changer. Balle, balle et plus de balle.

« Nous avons continué de la même manière, avec le même style, en essayant de générer le maximum d’occasions possibles. Nous avons pu marquer quelques buts de plus. Toutes les équipes s’affrontent pour vous, elles travaillent pour vous, elles peuvent vous marquer … C’est devenu clair « , l’attaquant a insisté, interrogé sur les sentiments du match.